張惠妹驚喜客串《阿凡達》？親回一句話全網暴動 票房狂飆108億

天后張惠妹意外撞臉《阿凡達：火與燼》中的角色「瓦蘭」。二十世紀影業、聲動娛樂提供／資料照

電影《阿凡達：火與燼》上映後票房實力驚人，全台上映僅5天，票房便突破新台幣1億2470萬元，全球總票房更已衝破美金3億4500萬元（約新台幣108.9億元）。有趣的是，近日有眼尖網友發現，正忙於台東跨年演唱會準備的天后張惠妹，竟撞臉電影中灰燼族首領「瓦蘭」。

事實上，張惠妹（阿妹）的原住民背景與「瓦蘭」角色設定不謀而合，有網友將阿妹照片與電影劇照對比後大呼撞臉，沒想到此舉意外引來天后本人在社群平台回應：「好吧～看樣子是瞞不住了！」短短一句話，瞬間引爆全網熱議，甚至有網友爆笑留言：「原來妹一直沒出來營業，就是偷跑去拍電影惹！」

廣告 廣告

《阿凡達：火與燼》大反派灰燼族首領「瓦蘭」。二十世紀影業提供

張惠妹意外撞臉《阿凡達：火與燼》中的「瓦蘭」一角。聲動娛樂提供／資料照

阿妹今年跨年夜將回到家鄉台東開唱，最近有旅客在搭機前往台東時，意外聽到阿妹的聲音作為機上廣播，她親切提醒：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東。為了安全起見，請在安全帶指示燈熄滅前繫好安全帶，現在可以解除飛航模式。我們12月31號跨年見！」為即將到來的跨年夜增添期待。

張惠妹將於31日晚間現身台東跨年晚會，與民眾一同迎接2026。聲動娛樂提供／資料照



回到原文

更多鏡報報導

辛龍掀翻臉劉真爸媽內幕！遭爆要求簽合約 拒讓岳父母再見家人

劉真離世留下188億遺產？辛龍怒斥無中生有 再爆翻臉岳父母

舞台意外嚇壞全網！阿信返台獲天后「親燉豬腳麵線」壓驚暖哭歌迷