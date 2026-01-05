張惠妹& A-Lin跨年演唱會爆性騷 噁男「有補飲料」下體貼女粉臀部

A-Lin在台東跨年晚會神改編《那魯灣情歌》，洗腦旋律讓網友印象深刻。台東縣政府提供



天后張惠妹在台東縣「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」熱唱，不僅現場人潮突破10萬人，YouTube直播甚至在凌晨接近1點來到來到接近27萬同時觀看人次，被譽為近代最強跨年場。5日驚傳演唱會現場有噁男性騷女粉絲；台東警方5日證實此事，將涉案男子逮捕後依性騷擾防治法相關法令偵辦，該名男子年約40歲。

「台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」8000發煙火秀。台東縣政府提供

張惠妹& A-Lin跨年演唱會驚傳性騷案，噁男遭逮捕。讀者提供

台東警察分局在1日凌晨跨年活動期間，接獲民眾通報指稱，於台東市海濱公園跨年活動會場內，發生性騷擾不當碰觸，隨即前往現場警察服務站，向警方說明情況。警方在現場逮捕男子，男子當時有飲酒，據指控，該名男子用下體頂女粉絲臀部。台東縣警察局5日說明，男警第一時間戒護該名噁男，全案警方依規定處置，並依性騷擾防治法相關法令辦理。

「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」在台東海濱公園登場，天后張惠妹與A-Lin領軍熱鬧跨年，由本土樂團玖壹壹開場，葛仲珊、李英宏、桑布伊、SAYA（張惠春）與戴愛玲等接力炸場，卡司堪比售票演唱會；相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」，阿妹當時還在台上幽默笑說：「後台有補飲料」，輕鬆一句話逗樂全場。

持修（右起）、桑布伊、A-Lin、阿妹、戴愛玲、Saya、葛仲珊、琟娜VERNA齊聚台東跨年。台東縣政府提供

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

