張惠妹、A-Lin齊聚台東跨年！卡司、交通管制、2026第一道曙光一次看

你準備好要去哪裡跨年了嗎？台東跨年晚會由天后張惠妹（aMEI）坐鎮，號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，陪伴歌迷迎接2026年的到來。

《民報》除了整理2026台東跨年演唱會卡司陣容、必看亮點、與交通管制等資訊，還加碼台東迎接第一道曙光熱門地區與時間，讓你一文看懂，馬上衝也不踩雷。

「東！帶我走」2026台東跨年晚會

活動時間：

日間演出：2025/12/31（三）15:00～17:30

夜間演出：2025/12/31（三）18:00～2026/1/1（四）1:00

活動地點：台東市國際地標

直播平台：（𝟭𝟱:𝟬𝟬起）饒慶鈴縣長FB、臺東縣政府YouTube；（𝟭𝟴:𝟬𝟬起）LINE旅遊

卡司陣容與必看亮點

日間演出

15:00 – 16:30｜DJ 汝妮 Dungi Sapor

16:50 – 17:10｜Urban Wild

17:10 – 17:30｜BZARCO

夜間演出卡司陣容

18:00｜玖壹壹

18:30｜葛西瓦

19:00｜李英宏 aka DJ Didilong

19:30｜Miss Ko 葛仲珊

20:00｜Saya張惠春

20:30｜戴愛玲

21:00｜桑布伊

21:30｜持修

22:00｜范曉萱&100%

23:00｜A-Lin

00:00｜跨年煙火秀

00:05｜aMEI張惠妹

值得注意的是，這次台東跨年演唱會，不僅是張惠妹睽違5年回到家鄉開場，更主打多組跨世代、跨領域ft.組合，直接把跨年舞台升級為音樂實驗場，包括「范曉萱×持修」、「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」等多組卡司夢幻連動，引爆討論。

台東跨年演唱會演出節目表出爐。（圖／台東跨年晚會FB）

交通管制

園區管制時段

30日舞台搖滾區進行清場管制，禁止夜排站位。

31日上午9時起台東市國際地標實施車輛清場，非工作車輛請配合工作人員指示離場。

周圍道路管制資訊

臨海路、四維路及馬亨亨大道將於30日零晨至元旦凌晨2時實施交通管制

周圍停車場資訊

建議民眾步行前往會場，避免散場時受車流阻塞影響交通。官方停車場請配合工作人員指示停車，汽車及大客車也可至馬亨亨大道路邊停放。

台東跨年晚會交通資訊。（圖／台東縣警察局台東分局FB）

在台東迎接2026第一道曙光

同場加映，位於台灣最東邊的台東，依舊是全台迎接曙光的熱門地區，包括蘭嶼、綠島等，台東長達逾170公里的海岸線，都有很好的視野。

根據台北市立天文館公布的「2026年元旦曙光地圖」，台東的蘭嶼鄉與南橫啞口曙光最早，民用曙光皆出現在清晨6點05分、日出6點29分；成功鎮三仙台民用曙光6點10分、日出6點35分；太麻里曙光園區則為6點11分、日出同樣在6點35分。

東部海岸國家風景區管理處表示，今年三仙台雖未規劃任何官方任何官方活動，進行夜間照明與安全設施整備，提供民眾一個安全、單純欣賞日出的環境；太麻里鄉公所也指出，考量經費因素，迎曙光活動持續停辦，僅維持曙光園區自由開放，讓遊客靜靜感受海天交會的清晨時刻。

此外，若想避開人潮，也可選擇大武鄉大鳥休憩區、9420海濱公園、大武國家步道觀海平台、南迴驛站或達仁鄉南田觀海平台，迎接屬於自己的曙光時刻。