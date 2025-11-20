張惠妹14年男友超暖！疑陪伴天后定居台東 Sam甜喊：毫無保留

阿妹與男友Sam交往約14年感情低調甜蜜。翻攝sam_modx5 IG

天后張惠妹（阿妹）與男友Sam（姚善鏞）穩定交往逾14年，感情始終甜蜜；阿妹近年工作以外的時間大多留在台東陪伴年邁的母親，Sam則在台北經營酒吧，為了顧及生意，小倆口無奈經常分隔2地。考量許久，Sam今（20日）突在社群平台分享重大喜訊，宣布他於台東設立的新店即將開幕，令大批網友開心不已。

Sam今在社群分享台東新店裝修前後的對比照，以暖色系為主的裝潢，既華麗又簡潔低調，許多網友看了興奮不已，紛紛留言詢問開幕日，希望年底阿妹在台東跨年演出時，順道去店裡捧場。而Sam也在貼文中開心寫下：「台東～我們回來囉！我準備要將這 25 年來所有餐飲的專業與經驗，毫無保留地『調』回台東。」足見他對新店的重視，也讓人猜測Sam可能正準備跟隨阿妹腳步，定居台東。

Sam分享台東新店裝修前後的對比照。翻攝sam_modx5 IG

張惠妹去年底登上大巨蛋開唱時，就傳出位於北市信義區的酒吧即將收攤，Sam也發文證實「A Light 將於 2025.1.1. 畢業台北」，令網友粉絲相當不捨。事實上，Sam當時就籌備將經營地點移往阿妹的家鄉台東，預告台北店面熄燈後，將「東進台東，台東見」。如此一來，他不但能顧及事業，也能有多一點時間陪伴阿妹，非常用心。

阿妹和Sam約莫2011年開始交往，他總是在天后身邊低調支持，並時常愛相隨，陪著她到各地巡演，支持她的事業。Sam偶爾也會在社群與歌迷們分享阿妹的生活點滴，展現出對女友滿滿的疼愛與保護。2人過去曾傳烏龍婚訊，Sam會主動挺身而出，否認傳聞並呼籲大家不要再用文字傷害阿妹，加上雙方家人關係融洽，其實無論2人有沒有婚姻關係，外界早已看好2人發展，衷心祝福也為天后擁有幸福生活而開心。

Sam（左）與阿妹的家人感情融洽。翻攝sam_modx5 IG



