張惠妹90歲媽媽忘了家人名字！突發性失憶5種常見導火線

華語流行天后阿妹（張惠妹）在2025年末無預警推出兩首全新單曲〈我的存在就是愛你〉與〈你的存在就是愛我〉，讓歌迷大飽耳福，然而阿妹在接受媒體採訪時坦言，寫出這兩首新歌的背後原因有洋蔥，其實和她媽媽「突發性失憶」有關。（編輯推薦： 護腦關鍵營養是「它」！有效提升記憶力、降失智風險，一天3顆蛋就夠 ）

阿妹表示，高齡90歲的張媽媽前陣子出現突發性失憶的狀況，雖然媽媽還是像往常一樣笑笑地，但她卻記不得家人的名字，面對這突如其來的變化，也讓阿妹深刻感受到失去的恐懼。所幸經過治療後，張媽媽的身體日漸好轉，記憶也逐漸恢復，而這段經歷也讓阿妹感觸頗深，進而完成了這兩首作品。

突然失憶的原因有哪些？溫差、情緒都可能是導火線

暫時性全面失憶症是一種突發的現象，衛福部桃園醫院神經內科醫師邱詡懷曾撰文表示，當海馬迴功能暫時性失調或腦部靜脈血流逆流，大腦中掌管記憶的海馬迴就會受到影響。（編輯推薦： 35歲媽記憶力變差以為快失智！4窘境陷「腦疲勞」醫曝關鍵行動逆轉 ）

而衛福部桃園醫院腦神經內科醫師江俊宜則表示，暫時性全面失憶症發病時，多數病患會表現出不知所措的樣子，可能會重複問同樣的問題，甚至不知道自己身在何處、忘記自己的姓名。

雖然目前醫界尚未明確暫時性全面失憶症的原因，但根據多項研究顯示，像是情緒變化、溫差過大等5種情況，都可能間接引發暫時性失憶，包括：

壓力大、情緒激動

激烈運動或用力

溫差過大（如泡熱水、冷水刺激）

偏頭痛

飲酒或血糖異常

出現4個症狀要注意！當心是中風或其他疾病前兆

雖然「暫時性全面失憶症」通常很快就會恢復、屬於良性的診斷，但花蓮慈濟醫院神經內科的文章提醒，若症狀表現不單純，則需要排除是否為顳葉癲癇、腦中風的暫時性缺血所致，或是低血糖、藥物過量等狀況，因此，如果出現以下4種情況，就要提高警覺：

發作時間短 發作頻率高 合併手腳無力、行動困難等動作障礙 症狀持續超過一天以上

最後，邱詡懷醫師也提醒，絕大部分暫時性失憶的病患都會在1天之內康復，但第一次出現突發性失憶，一定要立即就醫，避免漏掉中風或癲癇等嚴重疾病；家屬應觀察並記錄發生時間、症狀持續多久等，有利於儘快釐清病況。

如果想要預防暫時性全面失憶症狀找上門，日常生活中，可以透過保持規律作息、避免過度壓力與情緒起伏，天氣變化大時，也要注意溫差，就能降低誘發機率。

