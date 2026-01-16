張惠妹90歲媽突發性失憶！新歌透露「害怕失去的恐懼」…醫揭失憶≠失智：3招預防記憶黑洞

天后張惠妹（阿妹）日釋出新歌《我的存在就是愛你》，分身阿密特也同步推出新作。阿妹透露，創作靈感來自90歲母親90歲母親曾突然認不得家人名字，讓她坦言「與其說難過，不如說是害怕失去的恐懼」，所幸在治療後，記憶逐漸恢復。 醫師提醒，長輩突然健忘未必等同失智，不少病況其實「可逆」，包括短暫性全面失憶症（TGA）、水腦症、腦中風、長期失眠，以及維生素B群缺乏所造成的神經異常等，若及早找出原因，仍有機會逆轉。

天后張惠妹主導的2026台東跨年演唱會「東！帶我走」大獲好評，而她在跨年當天驚喜釋出新歌《我的存在就是愛你》，分身阿密特也暌違10年同步推出《你的存在就是愛我》。

阿妹受訪時提及創作背景，源自90歲母親日前突發性失憶，儘管媽媽一如既往笑著，卻無法喊出家人名字，讓阿妹百感交集，直言：「媽媽年紀大了，與其說是難過，不如說是害怕失去的恐懼。」所幸經過治療後，張媽媽的身體狀況逐漸好轉，記憶力也慢慢恢復。

突發性失憶≠失智症

許多人會把「失憶」當作失智症的病兆之一，但失智是長期退化，突發性失憶則多半是短時間內出現的急性狀況，可能與大腦短暫失衡、血流變化、壓力情緒或營養狀態相關，並不一定指向單一疾病。

如韓劇《機智醫生生活》當中，由金海淑飾演的醫師媽媽，突然忘了門鎖密碼、走路不穩，甚至夜晚從床上跌下來無法起身，檢查後發現是「水腦症」，及時經過手術引流就能改善。

另一齣夯劇《媽媽朋友的兒子》中，男主角的媽媽被迫提早退休，極度衝擊下導致失憶，則可能屬於「短暫性全面失憶症」（TGA）。TGA患者會突然記不起現在與剛剛發生的事，但語言、理解與行為能力正常，通常24小時內就能恢復。不過就算恢復，仍會有一小段記憶想不起來，像是用橡皮擦擦去一樣。

另一類則是在憂鬱發作時出現明顯記憶力下降、失能加快，容易與失智症混淆，但其認知退化速度通常比阿茲海默症來得快。其他如腦中風、長期睡眠欠缺，都可能導致腦部認知功能退化。

這些案例都顯示，長輩的記憶異常背後，可能是結構性疾病、心理壓力，或暫時性的神經功能失調，而非單純的退化。而在所有可能原因中，最容易被忽略、卻也是最有機會改善的，當屬年長者的營養不良問題。

特別需要留意的高風險族群，包括長期偏食、飲食單一的長者，酒精依賴者，以及消化吸收功能不佳的人。若缺乏關鍵營養素，神經傳導功能便可能受到影響，進而出現記憶混亂、反應變慢等症狀。

三大方向預防突發性失憶

1. 補足關鍵營養

例如維生素B12（可從奶蛋、乳製品、魚肉類或補充劑攝取）、維生素B1（全穀類、豆類、瘦肉）以及Omega-3脂肪酸（魚類、堅果），有助於維持神經系統正常運作。

2. 維持腦部與血管健康

包括規律運動、妥善控制血壓、血糖與血脂，同時避免過量飲酒與不當用藥。

3. 出現「突然健忘」務必就醫

最關鍵的一點，當長輩出現「突然健忘」時，務必及早就醫評估。尤其若合併走路不穩、說話或反應變慢、尿失禁，或情緒、意識突然改變，更不能掉以輕心，這些症狀未必是失智，而可能是感染、代謝異常、藥物副作用，甚至可透過治療改善的狀況。

醫師呼籲，當家中長輩「突然變得不太像平常的他」，別急著貼上失智標籤，及早檢查、找出真正原因，說不定還有機會及時挽救記憶。

