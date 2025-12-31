張惠妹A-Lin雙后飆嗓嗨炸台東

時隔5年，天后aMEI張惠妹在民國114年12月31日回到家鄉台東，在國際地標海濱公園舉辦「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」。天后用心推動東部觀光，號召超過130個台東、花蓮攤販振興經濟；最令人驚喜的是「aMEI×A-Lin」雙金歌后同台飆歌，昨現場湧入超過10萬人次，線上更有18萬人一同迎接2026年。

演唱會自下午拉開序幕，先由琟娜VERNA以〈sugar free〉暖身開唱；晚間則由嘻哈天團玖壹壹打頭陣，並攜手葛西瓦帶來〈嘎勒阿勒＋跟妳媽媽說〉限定合作版本，一開場就把氣氛推向最高點。隨後李英宏登台嗨唱〈萬華的蛇〉帶動氣氛，並與葛仲珊合體演出〈台北直直撞＋打破他〉，全場粉絲給予熱烈回饋。

廣告 廣告

活力滿滿的Saya張惠春則以一身白色套裝褲裝現身，在唱到〈沙啞〉時，她與男舞者熱舞，引爆尖叫聲；戴愛玲則以性感黑禮服亮相，大秀螞蟻腰，唱完〈壞壞惹人愛〉後，台下粉絲逗趣虧她：「太壞了！」看到現場有人舉著「戴愛玲家族」的布條，讓她開心不已。

阿妹愛徒持修登場連唱K歌金曲，持續炒熱氣氛，緊接著范曉萱與100%登台，感人詮釋好友大S作詞的〈我要去哪裡〉，唱出對好友的思念，讓全場為之動容。倒數時刻前，A-Lin坐鎮跨年夜的核心時段，獻唱〈失戀無罪〉、〈摯友〉等經典歌，並與aMEI合唱〈連名帶姓〉，讓粉絲跟著一起大合唱。

全員唱〈三天三夜〉

壓軸時刻，aMEI重磅登場，領軍全體藝人合唱〈三天三夜〉，隨後接連飆唱〈站在高崗上〉等曲目，演出長達近1小時。除了精采演出，阿妹也在昨晚為粉絲送上大禮，以「阿密特」身分推出單曲〈你的存在就是愛我〉，亦同步發行同旋律、不同編曲的〈我的存在就是愛你〉。

aMEI表示，希望藉此讓大家感受愛、相信愛。她透露，張媽媽先前曾罹癌，且長年受高血壓、糖尿病三病纏身，近期更突然失憶，雖然總是笑臉迎人，卻記不起家人的名字，讓她百感交集：「與其說難過，不如說是恐懼。」幸好歷經治療，張媽媽身體好轉並恢復記憶，這段經歷讓她感觸極深，進而起心動念創作出這首歌。被問到這是否代表阿密特將正式回歸？她神祕地笑說：「值得期待，好像喔。」