張慶鐘連任南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長 深化文化觀光打造臺南品牌

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長張慶鐘連任理事長職務，並與榮譽理事長蔡炎文、陳甲乙、戴泳明等扮演財神爺踩街。（記者李嘉祥翻攝）

▲台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長張慶鐘連任理事長職務，並與榮譽理事長蔡炎文、陳甲乙、戴泳明等扮演財神爺踩街。（記者李嘉祥翻攝）

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會於佳里區舉辦「第8屆理監事選舉」，現任理事長張慶鐘成功連任第8屆理事長，展現會員對其領導能力與推動產業成果的高度肯定；張慶鐘理事長並與協會榮譽理事長蔡炎文、陳甲乙、戴泳明扮演財神爺踩街，在新生舞蹈團三太子引領下進入舞台，現場充滿濃濃年節氣氛。

廣告 廣告

南市觀光旅遊局長林國華、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪、立委郭國文及市議員陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡登均出席祝賀，肯定張慶鐘擔任協會理事長任內積極推動台南文化觀光伴手禮產業整合，致力於強化在地特色、品牌行銷及產業交流，協助會員拓展市場、提升產品競爭力，成果備受肯定。連任理事長象徵協會發展方向的延續與穩定，也為產業注入持續前進的動能。

張慶鐘理事長表示，未來將持續以「深耕文化、創新產業、共榮發展」為核心目標，結合產官學及跨界資源，深化台南文化觀光特色，打造具國際能見度的台南伴手禮品牌，帶動地方產業升級與觀光發展。榮譽理事長蔡炎文、陳甲乙、戴泳明也強調，協會將持續扮演產業橋梁角色，凝聚會員向心力，共同為台南文化觀光與地方經濟發展努力。

南市文化觀光伴手禮產業發展協會第8屆當選名單包括理事長張慶鐘、副理事長陳俊任、姜丁興；理事賴建良、莊明儀、林家寶、郭仁杰、王淑梅、蔡阿玉、陳玉慧、翁琬甯、蕭守惠、吳桂雲、詹雅如、張詠竣；常務監事徐國棠，監事尹仲平、王義廉、蘇政宏；總幹事顏鳳君、財務長鍾言駒。