張懷秋久違再進練舞室 想起大嘴巴回憶：熟悉的味道

【緯來新聞網】演員林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞昨（27日）晚出席主演電影《叫我驅魔男神》試映會，印度男神阿建巴吉瓦睽違2年再度來台。片中有豪華大型歌舞場面，觀眾好奇主演們怎麼辦到的，張懷秋坦言：「其實有一陣子沒跳了，以前大嘴巴常去練舞教室，再次走進練舞教室，聞到木地板有安撫心的感覺，好熟悉的味道。」

張懷秋（中）為新片久違再進練舞室，想起大嘴巴回憶。（圖／光盛影業提供）

林哲熹笑說「我一直希望可以成為男團，正在積極準備中！」他坦言，首次跟印度寶萊塢團隊合作，跳舞對他來說確實是個挑戰，隨後又打趣說：「小時候一直有夢想跟大嘴巴一起熱舞一段，也算是圓夢了，很開心有這一段舞！」高捷則說，演出前上了很多堂舞蹈課，拍完不小心跳到小腿拉傷，隨後要現場觀眾放心：「現在沒問題了啦！」

印度演員阿建巴吉瓦現身「驅魔趴」活動。（圖／光盛影業提供）

林哲熹這次在《叫我驅魔男神》脫下偶像包袱，獻上難得在無厘頭喜劇電影搞笑演出，展現別於以往的驚豔表現，讓許多粉絲大讚看見不一樣的林哲熹。他笑說：「為了演出這個角色，我一直在生活中練習講垃圾話。」他坦言，這個角色對他來說蠻有趣的，「可能很多人想要當『超級英雄電影裡的超級英雄』，可是也有一些人的夢想小小的，我並不想拯救世界，只想跟喜歡的女生開開心心在一起就好，他要的東西很小，即使有能力也不想承擔，最後才發現其實你喜歡那個人也包含在這個世界，這個世界沒了的話，你喜歡的人也不見了，因此他被迫做了決定，這是這個角色很有趣的部分。」由於片中飾演的「魯蛇湯仔」相信直播可以賺錢，他在拍攝前特別研究了直播文化，「我每天都在刷帶貨直播，在準備角色的過程蠻好玩的。」

《叫我驅魔男神》演員齊聚在變裝派對特映活動與變裝觀眾合影。（圖／光盛影業提供）

台灣、印度首度合作的《叫我驅魔男神》，也讓觀眾好奇會不會有語言隔閡問題。林哲熹透露，其實片中印度驅魔第三代桑傑的角色設定是住在台北，其實是聽得懂一些中文的，不太需要特別切換語言，因此照著劇本走就可以了，但他也笑說：「有時候不同語言上也有好玩的，例如阿建說『ㄐㄩㄕㄨ』，我就搞笑回Jisoo，這是好玩的。」高捷則是老神在在，「我們就照著導演的指示，其實英文也都聽得懂，有時光是看Body Language就可以懂了！」



《叫我驅魔男神》集結林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥，吳震亞、大根主演，高捷特別演出，將於12月31日全台歡樂上映。

