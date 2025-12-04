張懷秋壞上加壞成《角頭》老大高捷外甥 不念舊情殺進魔界

張懷秋在《叫我驅魔男神》化身大反派，手持圓月彎刀。（光盛影業提供）

跨年奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由台灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由林哲熹與雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷特別演出等卡司陣容。4日公開幕後花絮〈我信邪篇〉，從驅魔打鬥、異界法陣到寶萊塢群舞的精采畫面，特別是這次壞上加壞的張懷秋，在電影中身心被惡靈之王阿修羅吞噬、走火入魔，頂著一頭鮮紅髮色、手持圓月彎刀展開瘋狂決戰。

特別演出的高捷也令人矚目，儼然成為1位「動作巨星級黑道老大」，但他笑稱：「只是生意人，不算是黑道老大。」更獻出從影少見的精彩寶萊塢舞蹈橋段，與他並肩作戰的則是同樣出身《角頭》系列的吳震亞，兩人攜手對抗惡魔阿修羅火力全開，吳震亞笑說：「從《角頭》一路打到《叫我驅魔男神》，這次不只打人，還要打殭屍！」

張懷秋在新片《叫我驅魔男神》飾演「瘋吉」，個性偏激、自卑又傲慢的黑道少主，表面上是鐵雄（高捷飾）的外甥，實則一心想取代舅舅成為黑幫老大。為追求不死之身，他暗修禁術「阿修羅邪法」，最終身心被惡靈吞噬、走火入魔，成了半人半魔的存在。

吳震亞（左）跟高捷從《角頭》合作到《叫我驅魔男神》。（光盛影業提供）

這次張懷秋有多場精彩的動作場面，手持圓月彎刀帥炸，但他笑說：「《角頭》的角色是兄弟，不是那種武功高強的，《驅魔男神》的是類武術，還是不太一樣，這次圓月彎刀太短了，而且是彎的，用起來要很小心！」

同樣在《角頭》系列以「貴董」深植人心的高捷，這次在《叫我驅魔男神》中特別演出「鐵雄」，外表剛猛、內心柔軟的黑幫領袖，經營殯葬、水產、酒吧等行業，看似呼風喚雨、實則最牽掛的，是被邪靈附身的外甥瘋吉，掙扎於「大義滅親」的考驗，在片中展現罕見的情感層次。

這次高捷在片中的左右手也是觀眾的熟面孔吳震亞，兩人在《角頭》系列分別是「北館」精神領袖「貴董」與五虎將成員「胖達」，這回兩人再度同框，吳震亞笑說：「跟《角頭》表演也大不相同，在《叫我驅魔男神》中有更多的武打動作戲！」不過他仍謙稱自己只算是「動作搞笑組」、「氣氛擔當」，興奮直呼1第次演「打殭屍」特別刺激。

