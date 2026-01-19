張懷秋新片角色翻轉 飾夜店老闆揣摩老大心境

（中央社記者洪素津台北19日電）演員張懷秋在「角頭」團隊全新打造的電影BAD GIRL中，飾演冷酷的夜店老闆，在「角頭」中張懷秋是小弟，這次則變成老大，他坦言有花一點時間揣摩老大心境，「換我做BOSS」。

電影BAD GIRL目前正在拍攝中，今天張懷秋、陳孟琪、吳念軒、楊貴媚等人出席媒體探班記者會。張懷秋在片中飾演外表冷酷的夜店老闆，身處黑道家族的他，習慣以這套文化處理衝突、與人交涉，當愛情出現，他才意識到，比起家族事業，更想守住心中最重要的人。

說起這次的角色，張懷秋笑說：「以前都要叫人家BOSS，現在換我做BOSS了，跟以往拍得有些不一樣，有花一點時間揣摩大哥的心境。」他更笑稱自己「不是霸道總裁，是霸道大哥。」

吳念軒在片中飾演張懷秋身邊最忠心的助手，面對任何威脅，總是第一個挺身而出擋下所有風險。兩人在「角頭－鬥陣欸」建立起良好默契，如今從互看不順眼的南北勢力，成為出生入死的老闆、員工關係。吳念軒更大讚張懷秋在片中根本是「霸總的風範」，小弟也會被吸引到。

新人演員陳孟琪飾演前途一片看好的碩士高材生，卻意外與張懷秋墜入愛河，然而角頭女人不好當，當乖乖女闖進陌生又危險的世界，愛情與現實的拉扯，讓這段戀情從一開始就不被各界看好。

陳孟琪和張懷秋感情對戲精彩，更同步預告有吻戲。張懷秋說：「我們有一起做功課，認識彼此多一點，也有約出來討論劇本，聊每一場戲的動機，讓彼此都很舒服地表演。」陳孟琪形容張懷秋私下是很溫暖、好笑的一個人，「戲裡就是霸道黑道的樣子，這樣的轉換時常讓我驚訝得轉換不過來。」

楊貴媚在片中飾演角頭女人，與張懷秋是母子，她笑說：「很興奮，我覺得在道上的兄弟背後都有一名幫忙安家或是喬事的女人，一直在『角頭』裡面沒有呈現，我覺得不平衡，現在終於平衡了。」（編輯：張雅淨）1150119