張懷秋新片配對張鈞甯旗下新人 上演「霸道總裁愛上我」戲碼

陳孟琪（左起）、張懷秋、吳念軒主演新片《BAD GIRL》。（曼尼娛樂提供）

愛情動作電影《BAD GIRL》由《角頭》系列團隊全新打造，19日舉行媒體探班活動，監製張威縯率領張懷秋、陳孟琪、吳念軒、楊貴媚、唐國忠、李國超、吳震亞、王宣出席，其中張懷秋飾演霸氣的道上大哥，跟扮演財經高材生的陳孟琪組成CP，兩人有激吻橋段，上演「霸道總裁愛上我」的戲碼。

張懷秋從《角頭》系列中的角頭二把手，升格《BAD GIRL》的男一，而他的女一對手演員陳孟琪，是影后張鈞甯簽約的新人，老闆是否有給予表演建議？年僅25歲的陳孟琪表示：「老闆說大家都很專業，要跟大家一起努力學習。」也害羞表示期待吻戲的到來。

新片《BAD GIRL》今舉行媒體探班，主創及主演一起拍攝大合照。（曼尼娛樂提供）

而吳念軒飾演張懷秋的左右手，是全片武打擔當，兩人也是從小一起長大的夥伴。探班現場見吳念軒行動不便，需頻繁坐下休息，詢問之下才得知，他是在拍攝時不小心受傷，他打趣說因為跟王宣有場「床上動作戲」，是在把女方過肩摔的過程中意外受傷。

飾演反派的資深演員李國超，則形容自己的角色是敗類，自認這次「壞到底了」，他分享進入演藝圈40年，確實比較少拍電影，這次拍片體會到跟電視劇作業規格完全不一樣，光是1個短短的鏡頭就要拍半天。聊到與老婆高欣欣的婚後生活，李國超直呼很開心：「結完婚之後感覺運氣還不錯，通告很多。」

