張懷秋新片露肌肉秀刺青 「蠍子哥」變霸總愛上學霸乖乖牌

電影《BAD GIRL》正式殺青，演員群齊聚殺青酒歡聚。（曼尼娛樂提供）

由IP億萬票房電影《角頭》黃金團隊打造全新電影《BAD GIRL》，集結張懷秋搭配張鈞甯旗下新人陳孟琪，與吳念軒、唐國忠、李國超、王宣、張翰、洪小鈴、吳震亞共同主演。劇組9日晚間舉行殺青宴，率先內部播放拍攝幕後工作照，張懷秋脫掉上衣，露出精壯結實身材及胸甲刺青，令人眼睛一亮，與女主角陳孟琪同框更是充滿粉紅泡泡。

張懷秋近年來以《角頭》系列電影的「蠍子」一角人氣再攀高峰，這次演出《BAD GIRL》飾演霸氣總裁江一帆，和潛力新人陳孟琪搭配大談戀愛，難得見到他展現浪漫深情的一面。他在殺青宴上看完照片相當不捨又感動，直呼所有工作人員都非常辛苦，能夠一起完成1部作品覺得既榮幸又幸運，他坦言：「我身邊很多朋友在演藝圈工作並不是很順遂，大家都有些辛苦，我有機會可以拍1部屬於自己的電影，非常幸運。我在拍攝沒有1天覺得這一切是理所當然，我非常努力去完成這部電影。」

《BAD GIRL》給予演員極大發揮空間，拍攝期間幕前、幕後即興創作，迸發出許多精彩的火花。張懷秋與陳孟琪從不認識開始讀本，相處兩個月之後，越拍越有默契，他在殺青宴上確認有「親密戲」，感謝女主角陳孟琪給予非常多信任，順利拍完，更稱讚她會把劇本列印下來，每場戲寫滿筆記，「她是非常敬業的演員，我沒有看過這樣的演員，跟她合作也讓我學到很多！」

陳孟琪在片中飾演學霸乖乖牌書彤，為了愛情一頭栽進角頭世界，角色轉變大，她直呼1個月過得太快了，直到殺青才實際驚覺殺青了，非常感動，「大家都很辛苦，謝謝所有工作人員照顧我，陪我一起完成我的人生第1部女主角的電影。」也特別感謝張懷秋與吳念軒在拍攝期間真誠交流，「這一切都很感動！」

吳念軒在《BAD GIRL》片中飾演江一帆身邊最忠心的助手阿傑，與張懷秋、陳孟琪對手戲多，也有很多精彩的武打動作戲。他坦言，這次感覺穿上戲服之後，真的融入角色，大家一起創作的感覺學到很多，整個拍攝過程很開心，「我每天都很期待可以拍戲，真的一直在學習，懷秋好多點子，能跟他一起對戲是很幸福的事情，也讓我成長很多。」

王宣在《BAD GIRL》片中壞女人上身，飾演綠茶閨蜜Cindy，她笑說：「我在《角頭》系列壓抑10年了，我不是只有乖乖的角色！這次我有蠻多不同的樣貌，穿著尺度大，心態也是大尺度，異於常人地開，這麼討人厭！」她表示之前都演良家婦女，壞不起來，這次Cindy這個角色蠻討厭的，直來直往、想說什麼就說什麼，時常嗆人、酸人，希望帶給大家不一樣的感覺，沒想到她耍壞上癮，目前還走不出角色，時常不自覺露出壞女人的一面。

