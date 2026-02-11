張懷秋新片露肌肉秀刺青 「蠍子哥」變霸總愛上學霸乖乖牌
由IP億萬票房電影《角頭》黃金團隊打造全新電影《BAD GIRL》，集結張懷秋搭配張鈞甯旗下新人陳孟琪，與吳念軒、唐國忠、李國超、王宣、張翰、洪小鈴、吳震亞共同主演。劇組9日晚間舉行殺青宴，率先內部播放拍攝幕後工作照，張懷秋脫掉上衣，露出精壯結實身材及胸甲刺青，令人眼睛一亮，與女主角陳孟琪同框更是充滿粉紅泡泡。
張懷秋近年來以《角頭》系列電影的「蠍子」一角人氣再攀高峰，這次演出《BAD GIRL》飾演霸氣總裁江一帆，和潛力新人陳孟琪搭配大談戀愛，難得見到他展現浪漫深情的一面。他在殺青宴上看完照片相當不捨又感動，直呼所有工作人員都非常辛苦，能夠一起完成1部作品覺得既榮幸又幸運，他坦言：「我身邊很多朋友在演藝圈工作並不是很順遂，大家都有些辛苦，我有機會可以拍1部屬於自己的電影，非常幸運。我在拍攝沒有1天覺得這一切是理所當然，我非常努力去完成這部電影。」
《BAD GIRL》給予演員極大發揮空間，拍攝期間幕前、幕後即興創作，迸發出許多精彩的火花。張懷秋與陳孟琪從不認識開始讀本，相處兩個月之後，越拍越有默契，他在殺青宴上確認有「親密戲」，感謝女主角陳孟琪給予非常多信任，順利拍完，更稱讚她會把劇本列印下來，每場戲寫滿筆記，「她是非常敬業的演員，我沒有看過這樣的演員，跟她合作也讓我學到很多！」
陳孟琪在片中飾演學霸乖乖牌書彤，為了愛情一頭栽進角頭世界，角色轉變大，她直呼1個月過得太快了，直到殺青才實際驚覺殺青了，非常感動，「大家都很辛苦，謝謝所有工作人員照顧我，陪我一起完成我的人生第1部女主角的電影。」也特別感謝張懷秋與吳念軒在拍攝期間真誠交流，「這一切都很感動！」
吳念軒在《BAD GIRL》片中飾演江一帆身邊最忠心的助手阿傑，與張懷秋、陳孟琪對手戲多，也有很多精彩的武打動作戲。他坦言，這次感覺穿上戲服之後，真的融入角色，大家一起創作的感覺學到很多，整個拍攝過程很開心，「我每天都很期待可以拍戲，真的一直在學習，懷秋好多點子，能跟他一起對戲是很幸福的事情，也讓我成長很多。」
王宣在《BAD GIRL》片中壞女人上身，飾演綠茶閨蜜Cindy，她笑說：「我在《角頭》系列壓抑10年了，我不是只有乖乖的角色！這次我有蠻多不同的樣貌，穿著尺度大，心態也是大尺度，異於常人地開，這麼討人厭！」她表示之前都演良家婦女，壞不起來，這次Cindy這個角色蠻討厭的，直來直往、想說什麼就說什麼，時常嗆人、酸人，希望帶給大家不一樣的感覺，沒想到她耍壞上癮，目前還走不出角色，時常不自覺露出壞女人的一面。
更多中時新聞網報導
《世紀血案》爭議延燒 寇世勳致歉李千娜退出櫻花季
有一種友誼叫「森田與愛雅」
大甲溪電廠環評通過 環團憂釀潰壩
其他人也在看
蠍子轉型霸總！張懷秋《BAD GIRL》脫衣露胸甲刺青 肉體誘惑冒粉紅泡泡
在《角頭》系列演活了神經質「蠍子」一角的張懷秋，在最新電影《BAD GIRL》中挑大樑飾演霸氣總裁「江一帆」。該片集結金馬影后楊貴媚、高捷、吳念軒、洪小鈴等人演出，9日晚間殺青宴上搶先曝光幕後照，張懷秋大方脫掉上衣，展現精壯結實身材與胸甲刺青，視覺衝擊力十足，更與潛力新人陳孟琪激盪出濃郁粉紅泡泡。
揭中國代理人滲透地方政治 美檢：不容敵對勢力介入
（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）南加州華裔男子孫耀寧被控非法為中國政府做事，遭美國聯邦法院判刑4年，聯邦檢察官辦公室發言人麥克沃伊向中央社表示，美國執法機構絕不允許敵對外國勢力滲透美國政治體系。
南投縣府打造全台首座繫留式氦氣球觀光設施 (圖)
南投縣政府在草屯鎮平林里打造「九九峰氦氣球樂園」，是全台首座繫留式氦氣球觀光體驗設施。
與台灣恢復邦交？宏都拉斯副總統：循序漸進推動、坦言需要一段時間
宏都拉斯保守派企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）於上月27日宣誓就任總統。第一副總統梅西亞（María Antonieta Mejía）表示，將循序漸進、逐步與台灣
蕭煌奇升格人夫首過年！扮財神爺「陪愛妻回娘家」放話：紅包不能省
華納音樂旗下歌手蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，精彩演出將於2月16日除夕夜播出。此次最吸睛的彩蛋，莫過於群星齊聚舞台合影留念，由蕭煌奇大師兄親自掌鏡，繼當司機後再解鎖新技能，笑說：「這張照片保證有感覺！」
電影"世紀血案"爭議續燒! 製作人證實:無限期延期
政治中心／綜合報導電影「世紀血案」爭議延燒，演員接連道歉後，昨晚發出聯合律師聲明，宣布將展開法律行動，要求製作方停止使用演出影像，電影製作人證實影片將"無限期延期"。當年林宅血案發生後第一個進到現場的田秋堇近日接受專訪還原事發經過，賈永婕說他哭著看完，呼籲大家珍惜眼前得來不易的一切。抗議團體：「世紀血案萬安應下跪道歉。」知道蔣萬安要來，本土社團集結場外表達訴求。台灣國執行長陳慶坤：「當然蔣萬安很無奈他姓蔣，不過沒關係你概括承受，否則的話台灣的這一頁慘不忍睹，非常恐怖的這一頁歷史，永遠翻不過去。」回憶起這一段，當年的血案目擊者，現任監委田秋堇，心情仍相當沉重。電影「世紀血案」風波續燒！製作人證實：無限期延期。（圖／賈永婕的跑跳人生Facebook）監察委員田秋堇：「我發瘋似地在心裡對著奐均吶喊，我說奐均妳一定要活下來，我說我願意用我的命換她的命，為什麼，我知道做這一切事情的人，他們就是要看林義雄墮入無限的痛苦。」田秋堇在節目中回憶，當年林義雄因美麗島事件被關押於景美軍事看守所，其妻方素敏前往探視後遲遲未歸。由於林宅電話始終無人接聽，方素敏心生不安，便請時任林義雄助理的她，前往信義路住家查看，沒想到因此成為第一個踏入現場、目睹「人世間最淒慘景象」的人。聽到田秋堇還原，101董事長賈永婕在社群發文，坦言哭著看完，無法形容內心的感受，悲憤又難過，也說對不起現在才清楚了解這整件事情的經過，呼籲這段悲傷歷史能讓我們更珍惜眼前得來不易的一切。監察委員田秋堇：「賈永婕董事長我非常喜歡她，她說她都不知道，我覺得她那時候才五歲，如果家裡的人不講，學校老師也不講，她成長過程中，她確實會不知道，所以為什麼人權教育那麼重要。」電影「世紀血案」風波續燒！製作人證實：無限期延期。（圖／世紀血案演員聲明）電影"世紀血案"爭議持續擴大，繼日前演員紛紛道歉後，全體演員和工作人員正式發出聯合律師聲明，宣布將展開法律行動，要求製作方立即停止使用肖像和演出影像，並且明確表態，將阻止本片上映。電影製作方低調證實電影無限期延期。林宅血案即將屆滿46週年前夕，一部電影讓輿論壓力發酵，也讓轉型正義話題引發關注。原文出處：電影「世紀血案」風波續燒！ 製作人證實：無限期延期 更多民視新聞報導高金素梅政壇20載！爆「一筆33萬金流」流向中國肯定政府對美關稅談判！前藍委許毓仁：台美深化整合 安全才有保障黃國昌子弟兵確定掰了！民調複查「維持原結論」 陳彥廷獲民眾黨提名
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
田秋堇第一手還原林宅血案！賈永婕深夜哭了
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲...
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
費玉清退隱演藝圈「余天爆他換電話」 鬆口聯繫近況
胡瓜、余天、余祥銓10日現身為「鑽石舞台之夜」進行彩排，三人也暢聊當年的秀場大小事，透露農曆年期間幾乎天天作秀，大家會在後台小賭怡情，話題間也意外提到封麥退隱多時的費玉清，胡瓜與余天罕見鬆口他的近況。
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
賈永婕突訪義光教會！臉書發文：愛是記得、承接「然後繼續往前」
即時中心／林韋慈報導台北101董事長賈永婕近日剛完成與Netflix合作，讓台灣聲勢衝上高峰。近期因電影《世紀血案》改編46年前白色恐怖時期的林宅血案引發爭議，她也為此發聲，表示歷史需要還原，並且正視，也廣受眾人好評。連監察委員田秋堇都表示很感謝她，前立委姚文智也公開邀請賈永婕二二八當天前往林宅血案發生地「義光教會」參加追思禮拜。而今（11）日傳出她已先至義光教會拜訪。
米倉涼子消失8個月終露面！揮別涉毒風波淚灑記者會「活著真好」
日籍女星米倉涼子，因去年被檢方查獲住處疑似有毒品、吸食器等線索，被依《麻藥取締法》函送法辦，直到今年1月30日才確定獲不起訴處分。神隱8個月之久，米倉涼子終於現身活動，一度哽咽、眼泛淚光。
陳小春本名曝光！昔豪砸百萬改名 只為讓全家改運
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導香港男星陳小春近年來將演藝事業重心放在中國，日前甚至以政協委員身分出席廣東惠州政協會議，而相關照片流出後，就有網友...
24年前嫩照出土！孫藝真20歲模樣曝「合體國民妹妹」網驚：完全沒老
南韓女星文瑾瑩（文根英）13歲因演出《藍色生死戀》為人所知，受封「國民妹妹」，近日她與女星孫藝真24年前因電影《向左愛向右愛》（又譯《戀愛小說》）合體嫩照被挖出，青澀模樣引起討論，讓不少網友驚呼：「時間真的對她們太好了！」記者林汝珊
七寶媽爆又懷1胎！昔認「專長是生小孩」挨網嘲
娛樂中心／李汶臻報導網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney，2024年4月捲入疑似歧視特殊學生的失言風波，並遭多家廠商火速切割。事發後淡出社群的她，日前遭網友目擊手拿媽媽手冊、現身醫院候診區，隨後有關她「已升格8寶媽」的消息在社群平台瘋傳。另外，有網友再度回憶起她曾承認自己唯一的專長就是「生小孩」，話題再度引發熱議。