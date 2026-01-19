張懷秋當霸總「換我做BOSS」 陳孟琪突告白期待被吻

陳孟琪（左起）、張懷秋、吳念軒在《Bad Girl》中有全新火花。曼尼娛樂投資股份有限公司提供



張懷秋主演新片《Bad Girl》由《角頭》團隊打造，昨（1╱19）與陳孟琪、吳念軒、唐國忠、李國超、王宣、吳震亞、楊貴媚公開亮相，片中豪華角頭家族豪宅也曝光，他笑說：「以前都要叫人家BOSS，現在換我做BOSS了，跟以往拍得有些不一樣，有花一點時間揣摩大哥的心境。」笑稱自己「不是霸道總裁，是霸道大哥」，吳念軒狂讚他根本是「霸總的風範」，小弟也會被吸引，算是「武力擔當」。

在《Bad Girl》中，張懷秋飾演外表冷酷的夜店老闆「江一帆」，身處黑道家族的他習慣以這套文化處理衝突、與人交涉，當愛情出現，他才意識到，比起家族事業，更想守住心中最重要的人，吳念軒是他最忠心的助手，2人在《角頭－鬥陣欸》建立起好的默契，如今從互看不順眼的南北勢力，成為出生入死的老闆與員工關係。

吳震亞（左起）、李國超、楊貴媚、張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、王宣合作《Bad Girl》。曼尼娛樂投資股份有限公司提供

新人陳孟琪飾演財經碩士高材生「林書彤」，卻意外與張懷秋墜入愛河，張懷秋笑說：「現在社會不一樣了，女人不壞，男人不愛！」她形容張懷秋私下很溫暖、很好笑，「戲裡就是霸道黑道的樣子，這樣的轉換時常讓我驚訝地轉換不過來」。

2人拍攝前特別培養感情，張懷秋透露：「我們有一起做功課，認識彼此多一點，昨天大組休息也有約出來討論劇本，聊每一場戲的動機，讓彼此都很舒服地表演。」被問有沒有吻戲，陳孟琪傻萌回：「有，很期待。」至於動情的可能性？他則打趣笑回：「5、4、3、action，一定動情！」

楊貴媚飾演角頭女人「嵐姐」，與張懷秋是母子，她笑說：「很興奮，終於！從小就覺得在道上的兄弟背後都有1位幫忙安家或是喬事的女人，一直在角頭裡面沒有呈現，我覺得不平衡，現在終於平衡了。」當場入戲開嗆唐國忠飾演的四爺不是正道，「他就是黑道，我們有分的！我希望兒子可以洗白，不用打打殺殺去過日子」。更形容陳孟琪在片中飾演的乖乖女因為愛上兒子成為她的「囊中物」，笑說：「我會一點一點灌輸她、滲透她。」

