張懷秋《Bad Girl》受封「霸總」 吳念軒認「床上動作戲」拍到受傷

從《角頭－鬥陣欸》的敵對勢力，到《Bad Girl》成為出生入死的主僕關係，張懷秋（右）和吳念軒（左）的好默契讓兩人笑稱這次是「霸道大哥」與「武力擔當」的組合。（曼尼娛樂提供）

全新電影《Bad Girl》19日開放媒體探班，該片集結張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、李國超、王宣、吳震亞等跨世代實力派演員，並由金馬影后楊貴媚、重量級演員高捷特別演出。出品人張芷瑄表示，電影將從「女性視角」切入，揭開角頭世界的神祕面紗，要打造「不一樣的角頭愛情故事」。監製張威縯也強調，這次邀請到「媚姐」楊貴媚，就是想擺脫《角頭》的影子，拍出全新樣貌的黑社會題材電影。

飾演主角江一帆的張懷秋這次從《角頭》系列中的人氣炸子雞「蠍子」升格為霸氣夜店老闆，他笑稱自己「不是霸道總裁，是霸道大哥」，一改以往的風格。片中他與潛力新人陳孟琪上演一段高材生愛上黑道公子的浪漫故事。面對外界質疑乖乖女如何適應角頭世界，張懷秋直接向陳孟琪喊話：「現在社會不一樣了，女人不壞，男人不愛！」曖昧發言讓現場充滿粉紅泡泡。陳孟琪也羞認兩人有吻戲，讓張懷秋開玩笑說：「5、4、3、action，一定動情！」

片方難得邀請楊貴媚來演出，過往她一直沒能進入《角頭》宇宙，這次雖然不是真正的 《角頭》 系列作，但能演出黑道大姐頭，也相當開心。（曼尼娛樂提供）

最吸睛的莫過於影后楊貴媚，她飾演的角頭大嫂「嵐姐」氣場十足，與張懷秋是母子關係，一心想守護亡夫打下的江山。媚姐坦言，終於等到演角頭女人的機會，「終於！我覺得不平衡，現在終於平衡了！」她當場入戲對飾演敵對「四爺」的唐國忠開嗆：「他就是黑道，我們有分的！」更形容陳孟琪這位未來媳婦已成她的「囊中物」，將一點一點「灌輸她、滲透她」，展現最悍婆婆的風範。

潛力新人陳孟琪（右）與「角頭之花」王宣（左）在片中飾演好姐妹，戲外也培養出好交情。（曼尼娛樂提供）

另一對人氣搭檔吳念軒和「角頭之花」王宣則爆出一段「猛料」。外界關心吳念軒拍攝受傷的狀況，他打趣看著身旁的王宣笑說：「那是跟王宣有一些『動作戲』，不是那種，是真正的『動作戲』！」王宣也配合回：「還真的在床上！另類的動作戲，都在床上！」讓飾演他忠心助手「阿傑」的吳念軒忍不住爆料：「我在猜就是因為摔她才受傷的！」這段出生入死的「主子小弟情」瞬間歪樓成八點檔情節，讓探班現場笑翻，也讓人期待這部動作與愛情元素兼具的全新作品。

《Bad Girl》主演群（左起：吳震亞、李國超、楊貴媚、張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、王宣）首度在媒體前公開亮相，豪華卡司備受矚目。（曼尼娛樂提供）

