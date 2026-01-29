張才攝影典藏特展 線上實體感受創作初心

記者黃朝琴／臺北報導

國家攝影文化中心推出臺灣前輩攝影家張才典藏特展，「1940年代，一個臺灣青年在上海」線上展精選《上海》系列作品，「敘事的向度」實體展走入原作細節，精選攝影家早年親自沖放的《上海》等珍貴原作，從線上展導覽，走進實體展場，了解張才如何以上海作為攝影生涯起點，奠定日後返臺拍攝臺灣原住民、街巷生活，感受張才作品承載的歷史重量與敘事深度。

「敘事的向度」典藏特展，即起至5月24日於攝影中心臺北館展出，由前輩攝影家張才蒐藏的老萊卡相機出發，回顧臺灣攝影史的初心，以寫實影像點亮日常的片刻瞬間，精選張才早年親自沖放的《上海》等珍貴原作。

另外，透過王耿瑜導演拍攝的〈臺灣傑出攝影家紀錄片—張才〉，從攝影家的生命史闡述創作歷程，影片收錄1992年張才和攝影研究者蕭永盛一同前往上海，回顧當年拍攝的場景。蕭永盛表示，張才的攝影生命在上海真正灼燃起來，這是張才攝影生涯的原點，他的第一座豐碑。

「1940年代，一個臺灣青年在上海」線上展即起開展，影像研究者吳垠慧精選張才《上海》系列作品，張才寫實抓拍的瞬間即景，保留彼時上海街頭的日常，新舊並存的奇特街頭，看見上海街頭的西方建築、交通工具、華洋共處、消費娛樂、平民生活等面向。張才曾表示，這是一個真正愛照相的27歲青年，看到與臺灣不一樣風俗習慣、貧富差距的刺激。

攝影中心表示，臺灣前輩攝影家張才（1916-1994）有著「快門三劍客」雅號，他曾於1942至1946年間旅居上海，歷經日軍佔領，到戰後復甦，受當時的「新興寫真」影像語彙影響，張才以街拍速寫，展現新舊之間、華洋交融、高樓與市井同框的懸殊市街景象。

攝影中心指出，身為一個外來者，張才在長期半殖民化的上海城市中從事影像探索，在他畫面飽滿、不慍不火的照片之中，關注著「人」在現代化發展過程中的生存狀態，也因此這些影像突破時空、地域的疆界，歷經80年後仍展現強烈的現實關照。

攝影中心說明，上海曾被日本作家村松梢風（1889-1961）形容為「魔都」，從一個小漁村發展成國際現代化城市不到百年光景。上海的華奢與餓莩，帶給張才莫大的衝擊，他平日協助兄長經商，工作完畢的空檔，帶著徠卡相機穿梭於上海新舊並存、華洋共處，複雜且又奇特的城市，張才展現靈活的拍攝手法，相機是他身體延伸出去的觸角，觀看上海這個天堂和地獄並存的國際城市。

攝影中心提到，從「都城飯店」（Metropole Hotel）對面高樓俯拍的〈電車交叉道〉，鏡頭同時收進了象徵現代化的汽車、卡車與傳統的人力黃包車、牲畜拉車等各式交通工具；〈捏麵人〉近距離捕捉師傅的巧手藝與孩童的純真。

在〈六三節燒鴉片〉系列照片，張才又像個攝影記者，以連續畫面記錄「六三禁煙節」焚毀沒收的煙土、煙具的公開活動；〈街頭賣開水的老婦〉的背景是西方現代化高樓，和前景的人力車伕、路邊賣水的老婦人形成強烈對比。

「1940年代，一個臺灣青年在上海」線上展，精選張才《上海》系列，了解他以上海為起點，奠定返臺拍攝原住民、街巷生活。（攝影中心提供）

〈電車交叉道〉 俯瞰拍攝上海街頭黃包車、自行車、送貨車伕穿梭，與汽車產生景觀對比。（攝影中心提供）

〈街頭賣開水的老婦〉，一名老婦人拿個矮凳坐在人行道，跟前放一組簡易茶具。（攝影中心提供）

〈捏麵人〉 木架上捏麵人偶有手持大刀、頭戴盔帽的豫劇武生，還有頭戴笠帽的老叟，以及抱著寵物的西方女性，除了華人孩童，還有一位外國女孩。（攝影中心提供）

〈六三節燒鴉片〉 拍下被傾倒成堆的工具正在焚燒的畫面，裡頭有簍子、篩子、金屬罐。（攝影中心提供）