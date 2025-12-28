張承曄、王家程雙槍發威 成功高中71比63搶下八強門票

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣立成功高中男子籃球隊在114學年度HBL高中籃球聯賽創下歷史新頁！延續資格賽的氣勢，成功高中在12強與複賽階段展現高度團隊韌性與求勝決心，接連拿下關鍵勝利，隊史首度挺進全國八強，彰化縣籃球深耕成果再度受到肯定。縣長王惠美也呼籲鄉親，一同為彰化子弟兵加油打氣。

彰化縣立成功高中男子籃球隊在114學年度HBL高中聯賽表現亮眼，首度挺進全國八強，縣長王惠美呼籲鄉親一同為彰化子弟兵加油。（縣府提供）

12月27日，成功高中面對背水一戰的壓力，球員們在場上沉著應戰，穩住節奏，展現高度抗壓能力。在必須拉開分差的關鍵時刻，多名主力球員挺身而出。後衛余玄騰以穩健的控球與敏銳視野串聯全隊攻防，三年級球員余玄胤則在外線展現火力，連續命中重要三分球。

王家程與張承曄在籃板和內線進攻端穩定輸出，全隊憑藉紀律與默契，守住最後勝利，成功搶下B組最後一張晉級八強門票。賽後球員們互相擁抱慶祝，隊史首度挺進八強的激動情緒洋溢全場。

回顧12強賽事歷程，成功高中在多場關鍵戰中掌握比賽節奏，憑藉「雙槍」張承曄與王家程的合力表現，共計貢獻29分、22籃板，以71比63擊敗對手，拿下隊史12強首勝，為晉級奠定關鍵基礎。在複賽階段，余玄騰更繳出攻守俱佳的亮眼表現，完成個人首次「大三元」紀錄，帶動全隊火力，展現球隊整體戰力。

王惠美對成功高中籃球隊的表現表示高度讚賞，她指出，成功高中自113學年度首度挺進12強後，今年再創高峰，晉級八強，充分展現彰化孩子在高張力賽事中不畏壓力、團結拚戰的運動家精神。

王惠美強調，這也是縣府持續推動校園體育、完善訓練與競賽資源的具體成果，未來縣府將以實際行動持續支持學校體育發展，協助孩子安心訓練、勇敢追逐夢想。

隨著賽事進入白熱化階段，115年1月抽籤後將公告八強賽程。成功高中籃球小將將北上於台北新莊體育館及板橋體育館迎戰全國頂尖球隊。縣府也將持續提供後勤與訓練支援，讓彰化的青春戰力在全國舞台上持續發光發熱，展現不凡實力與團隊精神。