張振山2日轉證基會董座 金管會證期局內升圖將公布
金融圈傳出消息，金管會督導的財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（簡稱證基會）本周二（2日）上午將舉行董監事會，現任金管會證期局局長張振山將被推舉為董事長，新任證期局局長、副局長、局主任秘書均將內升，人選一如外界預料。
張振山有為有守，提前退休同事不捨
1963年生、雙魚座的張振山，老家在高雄市，淡江大學會計系學士、交大管理科學系碩士、臺科大管理學博士，為金管會少見的博士級局長。她的夫人、合庫金控稽核處副處長王秀鶯原本也任職證期局，曾任證券商管理組稽核，出身基隆醫生世家。倆人因工作而相識、結婚，曾是證期局的情侶檔與夫妻檔。
張振山外型斯文體面，是同事眼中的好好先生，擔任證期局長將近5年7個月，對同仁照顧、會把事情簡化。金融界利益糾葛複雜，監理官難免遇到利益團體遊說，張振山能夠守住分寸，雖然在某些業者眼中稍嫌保守，但實為擇善固執、有為有守之展現。對於62歲的他選擇提前申請退休，同事們感到不捨。
高晶萍EQ、IQ俱佳，大家都愛她
金管會證期局有兩位副局長，證期局長職缺將由較資深、擔任副局長3年8個多月的高晶萍升任。1970年生、水瓶座的高晶萍，台北市人，政大會計系學士、成大會研所碩士。高晶萍的夫婿為國泰世華銀行北投分行協理陳俊溢，與張振山、王秀鶯一樣，高、陳二人亦是金融圈夫妻檔，陳俊溢的弟弟亦任職證期局，為證券交易組二科科長陳俊誠。
55歲的高晶萍比另外一位巨蟹座的證期局副局長黃厚銘年輕3歲，同事眼中的她做事乾淨利落、不得罪人，EQ、IQ俱佳，「大家都很愛她，沒什麼負評。」同事說，高晶萍有三個小孩，價值觀家庭重於一切，並非為了工作焚膏繼晷的類型，但依舊能夠獲得歷任長官賞識、仕途順遂，堪稱在家庭與工作之間取得良好平衡的典範。
高晶萍升任證期局長後的副局長職缺，將由該局第四把手、證期局主任秘書黃仲豪升任，另外，黃仲豪升上副局長後，局主秘的遺缺，將由證券交易組組長王秀玲升任。
黃仲豪英俊開朗，前程看好
1972年生、53歲的黃仲豪，雙子座、台北市人，外型修長英俊，性格開朗幽默，在年輕同事眼中像大哥哥一樣會照顧人。中興大學（臺北大學前身）財稅系學士、政大財政所碩士，早年待過新北市國稅局與財政部賦稅署，金管會成立後不久轉調證期局。
老同事回憶，金管會首任主委龔照勝認為金管會應與海外監理機關加強聯繫，指示成立紐約辦事處與倫敦辦事處，黃仲豪是2006年被挑選派駐美國的紐約辦事處開處元老，在美國待了將近3年。
2016年10月，李瑞倉出任金管會主委，黃仲豪被挑選擔任主委秘書，後來繼續擔任顧立雄、黃天牧的秘書，一共當過3位主委的秘書，從領導們身上汲取日月精華，是仕途被看好的證期局年輕一輩人才。
更多風傳媒報導
其他人也在看
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 15 小時前
賴清德示警「中共2027完成武統準備」 蔣萬安：本就應說明清楚
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，打造包含「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系，並示警北京當局也以2027年完成「武統台灣」的準備為目標。國民黨、民眾黨立法院黨團「磨刀霍霍」，不約而同要求賴總統赴立法院進行「國情報告」。針對2027年「武統台灣」的說法，台北市長蔣萬安今（29）日表示，相關議題本來就應該要說明清楚。民視 ・ 1 天前
嘉市呼籲符合資格者把握機會施打 因公費流感疫苗剩不到1萬劑
嘉義市公費流感疫苗剩不到1萬劑，衛生局請高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力。（圖/嘉義市政府 […]觀傳媒 ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 17 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 5 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 7 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 11 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 4 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前