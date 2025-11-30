張振山2日轉證基會董座 金管會證期局內升圖將公布

金融圈傳出消息，金管會督導的財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（簡稱證基會）本周二（2日）上午將舉行董監事會，現任金管會證期局局長張振山將被推舉為董事長，新任證期局局長、副局長、局主任秘書均將內升，人選一如外界預料。

張振山有為有守，提前退休同事不捨

​1963年生、雙魚座的張振山，老家在高雄市，淡江大學會計系學士、交大管理科學系碩士、臺科大管理學博士，為金管會少見的博士級局長。她的夫人、合庫金控稽核處副處長王秀鶯原本也任職證期局，曾任證券商管理組稽核，出身基隆醫生世家。倆人因工作而相識、結婚，曾是證期局的情侶檔與夫妻檔。

金管會證期局主任秘書黃仲豪將升任證期局副局長。（資料照，陳怡慈攝）

張振山外型斯文體面，是同事眼中的好好先生，擔任證期局長將近5年7個月，對同仁照顧、會把事情簡化。金融界利益糾葛複雜，監理官難免遇到利益團體遊說，張振山能夠守住分寸，雖然在某些業者眼中稍嫌保守，但實為擇善固執、有為有守之展現。對於62歲的他選擇提前申請退休，同事們感到不捨。

高晶萍 EQ 、 IQ 俱佳，大家都愛她



金管會證期局有兩位副局長，證期局長職缺將由較資深、擔任副局長3年8個多月的高晶萍升任。1970年生、水瓶座的高晶萍，台北市人，政大會計系學士、成大會研所碩士。高晶萍的夫婿為國泰世華銀行北投分行協理陳俊溢，與張振山、王秀鶯一樣，高、陳二人亦是金融圈夫妻檔，陳俊溢的弟弟亦任職證期局，為證券交易組二科科長陳俊誠。

金管會證期局副局長高晶萍將升任證期局局長。（資料照，陳怡慈攝）

55歲的高晶萍比另外一位巨蟹座的證期局副局長黃厚銘年輕3歲，同事眼中的她做事乾淨利落、不得罪人，EQ、IQ俱佳，「大家都很愛她，沒什麼負評。」同事說，高晶萍有三個小孩，價值觀家庭重於一切，並非為了工作焚膏繼晷的類型，但依舊能夠獲得歷任長官賞識、仕途順遂，堪稱在家庭與工作之間取得良好平衡的典範。

高晶萍升任證期局長後的副局長職缺，將由該局第四把手、證期局主任秘書黃仲豪升任，另外，黃仲豪升上副局長後，局主秘的遺缺，將由證券交易組組長王秀玲升任。

黃仲豪英俊開朗，前程看好

1972年生、53歲的黃仲豪，雙子座、台北市人，外型修長英俊，性格開朗幽默，在年輕同事眼中像大哥哥一樣會照顧人。中興大學（臺北大學前身）財稅系學士、政大財政所碩士，早年待過新北市國稅局與財政部賦稅署，金管會成立後不久轉調證期局。

老同事回憶，金管會首任主委龔照勝認為金管會應與海外監理機關加強聯繫，指示成立紐約辦事處與倫敦辦事處，黃仲豪是2006年被挑選派駐美國的紐約辦事處開處元老，在美國待了將近3年。

2016年10月，李瑞倉出任金管會主委，黃仲豪被挑選擔任主委秘書，後來繼續擔任顧立雄、黃天牧的秘書，一共當過3位主委的秘書，從領導們身上汲取日月精華，是仕途被看好的證期局年輕一輩人才。

