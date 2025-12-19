張捷宣布新身份！曬新名片喊話：謝謝大家的支持

張捷曬出新名片宣布好消息。（圖／翻攝自張捷臉書）





藝人張捷在2020年與女星夏如芝結婚，育有一女「芝麻」，家庭生活幸福美滿，夫妻倆也經常會在社群平台分享日常點滴。日前，張捷才宣布考到房仲證照，今（19）日他再度分享近況，「我正式成為一名房仲了。」

張捷在臉書開心宣布正式跨界成為房仲的消息，有感而發表示，「這段時間花了不少心力準備與學習，希望未來在買屋、賣屋、租屋的路上，有機會陪伴你們、為你們多想一步！」

張捷也向外界喊話並承諾，「如果身邊剛好有需要，或願意把機會割愛給我，我一定用最認真的態度服務！」最後更曬出新名片，「謝謝大家的支持」。貼文曝光後，不少粉絲也湧入打氣，「加油，祝你業績長紅」、「恭喜，加油！祝福一切順利」。

