張捷帶妻女騎車聽見「救救我…」 賣花婦人堅持1事他落淚

張捷與夏如芝婚後，育有一個寶貝女兒。（圖／翻攝自臉書 張捷）

男星張捷於2020年與女星夏如芝結婚，婚後育有一名女兒，一家三口生活幸福美滿，近年夫妻不時會透過社群平台分享家庭日常，溫馨氛圍深受粉絲喜愛。張捷6日在臉書分享一段騎單車返家途中遇見的真實經歷，字字句句充滿洋蔥，感動無數網友。

張捷透露，當天他與妻子夏如芝帶著女兒騎腳踏車準備回家時，突然聽見一名賣花婦人哭著喊：「救救我，拜託。」三人立刻停下來，想確認對方是否真的需要幫助。他坦言，如今社會充斥詐騙、怪人、怪事，讓許多人選擇冷漠、不敢多看一眼，但當下心裡只有一個念頭：「萬一她真的需要幫助呢？」

婦人開口販售花朵，一朵15元、八朵50元，價格便宜得讓張捷忍不住在心中驚呼「這也賣得太便宜了吧」。夏如芝拿出100元，取了五朵花並表示不用找錢，沒想到婦人仍堅持找回50元。這個舉動，讓張捷深受觸動，認為那不是計較，而是對方努力守住自己的尊嚴。

夏如芝暖心向求助的婦人買花。（圖／翻攝自臉書 張捷）

回家的路上，張捷忍不住落淚，因為想到婦人在飄著雨、又冷的天氣裡努力工作，即使艱難，也不願多拿一點錢，或許正是因為真的著急、真的需要幫助，才會喊出那句「救救我、拜託」。

然而，最讓張捷感到慶幸的，是這一幕被女兒親眼看見。他感性寫道，女兒會記得，「爸媽沒有假裝沒聽到，沒有因為害怕而離開，而是選擇相信善良一次」，張捷進一步解釋，「我們不是教她，這個世界沒有壞人，而是想讓她知道，就算世界不完美，我們仍然可以選擇溫柔，願這份善意，沒有被雨沖走，而是在她心裡慢慢長大，願這個世界，真的能多一點善良」。

