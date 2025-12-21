張文上網買工具 預謀犯案籌畫近2年

去年4月開始 預謀購買犯案用品

台北市捷運隨機攻擊案，檢警從凶嫌張文網路雲端資料中發現作案計畫，追查發現他從去年四月上網採購戰術手套、防毒面具等工具，今年一月起，陸續向生存遊戲業者購入煙霧彈等，研判他從去年開始預謀犯案，籌畫近兩年。警方持續從張被燒毀的筆電硬碟中還原資料、追查動機及相關金流。

專案小組調查發現，張文對軍事裝備與生存遊戲相關工具很熟悉，去年四月起上網透過露天、蝦皮等網購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及製作燃燒彈的工業酒精等；去年六月後就無業的他，今年一月花四萬八千元，以每顆二千元價格購入廿四顆煙霧彈，十一月又陸續購買汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等物，自製成四十四顆汽油彈。

其中，張文在北捷通道使用十七顆煙霧彈、四顆在北捷連通道燒毀的手推行李箱內，另有二顆丟在誠品南西店門前馬路上，和誠品南西店門口時的一顆未爆彈。

台北市刑大隊長盧俊鴻表示，依長達一年半的準備時序及採購清單研判，張文是經過縝密規畫與準備，預謀犯案動機至為明顯。

臉書沒有臉友 張母偶爾微薄金援

專案小組調查也發現，張文曾以「張鋒嚴」的假身分佯裝生存遊戲玩家，上網購物，但他本人的臉書帳號鮮少貼文、也沒有臉友，更未曾對其他人貼文按讚；甚至連手機通訊軟體LINE，只有房東跟房仲兩個聯絡人，顯示他日常就是活在獨自的世界。

針對此案犯罪工具的資金來源，專案小組調查發現，張文被軍方汰除後，自二○二三年六月曾擔任過保全一年，月薪約四萬元；去年六月後就無任何薪資申報紀錄，僅靠母親偶爾微薄金援資助，如何支付在外租屋的房租、並採買眾多作案工具，警方已發函請求金融機構協助，調查張文金流紀錄。

個人硬碟未毀 警方破解作案動機

檢警從他網路雲端資料中發現作案計畫，包含時間、路線圖、補給及聲東擊西策略等，包括台北車站與南西商圈犯案地點、還有每天作息，包括犯案當天五度變裝，都與實際犯案手法吻合；警方持續從張燒毀的筆電硬碟中還原資料、追查動機，他無業卻能租住、採買工具等，相關金流也待查。

警方調查，張文個人電信門號曾有網路流量使用紀錄，但案發至今未查獲其手機，研判他長期使用平板電腦及筆電通訊。他到台北車站丟擲汽油彈、煙霧彈前，曾在其位於中正區公園路上的租屋處內，嘗試燒毀個人筆電，警方前往查扣後發現，螢幕及主機板雖被毀，但硬碟運轉正常，若能突破加密保護，仍可能透過硬碟內資料掌握其作案動機，北市刑大與刑事局持續嘗試中。

一二一九北市隨機攻擊事件後，面對接下來的耶誕與跨年大型活動，警政署連兩天與各地警察局長開視訊專案會議，對大型活動及交通運輸系統安全維護，要求「報案快」、「到場快」、「處置快」。

