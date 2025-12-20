張文下午縱火晚上砍人 王定宇質疑：北市充足警力在幹嘛？

張文在北車、中山站砍人犯案。（圖／東森新聞）





27歲凶嫌張文昨（19）日沿路變裝5次、在北市4處縱火後徒步至北車和中山站丟擲煙霧彈並持刀砍人，最後墜樓身亡，釀成4死11傷。民進黨前議員王浩宇質疑，張文從下午就開始到處作案，北車丟煙霧彈砍傷人後，逍遙一個多小時還返回旅館，「警力最充足的台北市，到底在幹嘛?」

民進黨前議員王浩宇質疑，凶嫌張文「中午、下午就開始勘查、到處作案，並不是晚上才開始，而通緝犯是有指紋等資料的，台北市警方一點危機感都沒有，北車出事後讓他跑了一個多小時，甚至能回旅館補充物資，到中山站繼續犯案。警力最充足的台北市，到底在幹嘛?」

廣告 廣告

後續更發文質疑，「悲劇發生，結果台北市府、蔣萬安的負面聲量完全沒增加，全部都是指責中央、指責賴清德，反而是賴清德、執政黨的負面聲量爆增。我是覺得很可笑。執政都不用負責、施政都不用進步，一再發生類似事件，滿意度超高，這就是台灣，我個人是覺得超級可悲。」

回顧整起案件時間軸，張文昨天分別在下午3時46分、3時49分、3時54分騎乘機車在中山區縱火3次，造成汽、機車損毀，4時40分左右改騎YouBike返回台北車站附近的租屋處縱火，接著5時24分又以步行方式前往台北車站M7出口沿路投擲煙霧彈直到M8出口附近，並持刀刺傷57歲余男致死。一路上還變裝5次，在台北車站做案後，以步行方式於5時39分抵達中山站附近旅館整裝，在裡頭待了將近一小時後，於6時32分走出旅館，接著6時39分就在誠品南西店丟擲煙霧彈、刺傷路人，警方晚間7時將他包圍，沒想到他竟跳樓身亡。從下午3時46分第一起縱火開始，直到晚間7時墜樓，過程長達3小時又14分鐘（194分鐘）。

警方也在張文所住宿的旅館查扣平板、汽油彈，發現他犯案前曾瀏覽「台灣人，欠鄭捷一個公道」文章，而他留下的筆記本也將成為破案關鍵。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

張文5次變裝！縱火瞬間曝光 火勢60秒迅速擴大

北車中山驚魂！張文畏罪墜樓亡 無差別攻擊時間序曝光

張文砍人釀4死！高大成分析手法：恐經過軍事訓練

