即時中心／廖予瑄報導

台北捷運台北車站、中山站周邊商圈19日發生驚悚隨機砍人事件，凶嫌27歲男子張文先是丟擲煙霧彈後，再持長刀到人群中揮砍；最後逃到頂樓後墜樓，釀成一共4死11傷悲劇，震驚社會。警方後續在張的承租旅館內，找到多達15顆的自製汽油彈，以及犯案刀具等。

據了解，張文先前就透過訂房網站，想訂誠品南西店附近的一家旅館，但疑似因為信用卡有問題、訂房失敗；因此他便在13日前往旅館付現，預定17日入住、20日退房。警方指出，張17日下午3時便從租屋處推著行李箱去搭捷運前往該旅館；推測當時行李箱內已存放大量汽油彈與刀械等，相關犯罪裝備。

廣告 廣告





快新聞／張文下塌飯店曝光！驚見「15顆汽油彈」 大量煙霧彈、刀械「如軍火庫」

警方搜查張文的旅館。（圖／民視新聞翻攝）









快新聞／張文下塌飯店曝光！驚見「15顆汽油彈」 大量煙霧彈、刀械「如軍火庫」

警方在房內找到張文的變裝道具。（圖／民視新聞翻攝）





北捷無差別攻擊慘案發生後，警方火速前往張文的租屋處及旅館搜查。員警除了在旅館套房內找到張的變裝道具，雨衣、戰術背心、手錶等，還發現他藏有砍殺路人的2把長30公分的刀具、2把短刀、1個點火器等作案凶器，還發現了自製的汽油彈15顆，整間套房宛如「軍火庫」，「顯見他事先準備許久。」





快新聞／張文下塌飯店曝光！驚見「15顆汽油彈」 大量煙霧彈、刀械「如軍火庫」

警方在房內找到張文的變裝道具。（圖／民視新聞翻攝）









快新聞／張文下塌飯店曝光！驚見「15顆汽油彈」 大量煙霧彈、刀械「如軍火庫」

警方在張文的房內找到汽油彈。（圖／民視新聞翻攝）









快新聞／張文下塌飯店曝光！驚見「15顆汽油彈」 大量煙霧彈、刀械「如軍火庫」

警方在張文的房內找到2把長30公分的刀具。（圖／民視新聞翻攝）









快新聞／張文下塌飯店曝光！驚見「15顆汽油彈」 大量煙霧彈、刀械「如軍火庫」

警方在張文的房內找到煙霧彈。（圖／民視新聞翻攝）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／張文下塌飯店曝光！驚見15顆汽油彈 大量刀械煙霧彈「如軍火庫」

更多民視新聞報導

張文隨機犯案「監視器沒故障」？北捷董事長認了：7支無法回溯

吳沛憶促成寒冬送暖 送弱勢家庭2500包愛心米

揭曉張文犯案動機！她曝這類人常有3狀態：還有未爆彈

