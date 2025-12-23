張文下手「北車0警員」議員驚見空窗 捷警：有交錯編排

隨機攻擊案件，有議員質疑，下班尖峰時間怎麼台北車站內沒有捷運警察，捷運警察隊隊長也在記者會中回應。（圖／東森新聞）





隨機攻擊案件，有議員質疑，下班尖峰時間怎麼台北車站內沒有捷運警察，懷疑張文看準警方交接班時間，在下午五點和晚上六點有一小時空檔趁機犯案。對此，捷運警察解釋，因為人力問題有交錯編排，案發當天剛好排在中山站。

隨機攻擊案事發至今，有議員質疑，張文是抓準台北車站的交接班時間，進行犯案。台北市議員（國）游淑慧：「坦承說當下的站體裡面，一個捷運警察都沒有是0，我事後追查他們的勤務班表，我非常的訝異，他們怎麼在排班的時候，會出現一個小時的空窗期。」

案發當天台北車站，捷運警察隊的勤務安排，下午三點到下午五點各有兩名員警負責，巡邏勤務和守望勤務，但下一班守望勤務，則是由晚上六點到晚上八點，等於五點到六點成為勤務空白時段，對此，捷運警察表示，平常有一組守望勤務，是從下午五點到晚上七點，採交錯編排，案發當天剛好排在中山站。

捷運警察隊隊長廖洛育：「無法預判，案件會發生在何時何地何處，所以我們只能以交錯編排勤務方式，案件發生在任何時地時，以盡快速度趕赴現場。」

台北車站三鐵共構，警方轄區也有劃分，像是M8出口走下去這個地方，都屬於捷運警察和中正一分局共同管轄，但繼續再往前走的災防中心，以鐵捲門為界，則是屬於鐵路警察的管轄範圍。

台北車站站體複雜，客流量也最多，許多單位都有管轄權，但其實當緊急情況發生，警方第一時間都會先到場處理，由於捷運警察沒有刑事移送權，後續才會交由分局受理。

