張文不滿社會、又缺乏情感支持 專家：孤狼式攻擊博取關注

27歲張文昨日在台北車站及捷運站外持刀隨機砍人，造成4人死亡、11人受傷，這起「孤狼式攻擊」案件凸顯出犯案者對社會的強烈不滿，加上長期缺乏情感支持系統，最終引發極端報復行為。

張文的犯案手法具有高度計畫性，從縝密預謀到選擇人潮密集的車站、捷運站發動攻擊，明顯具有模仿鄭捷案的效果。（圖／翻攝畫面）

國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授許華孚指出，張文的犯案手法具有高度計畫性，從縝密預謀到選擇人潮密集的車站、捷運站發動攻擊，明顯具有模仿鄭捷案的效果。張文知道鄭捷案曾造成社會恐慌，因此刻意在相同場域再製犯罪行為，目的就是要引發更大規模的社會恐慌。

廣告 廣告

根據目前掌握的資訊，張文因酒駕遭國軍汰除，後續又因教召未報到而被通緝，近兩年來與家人完全失去聯繫。許華孚分析，這些巨大挫折可能在張文內心形成極度失敗的人格認知，他認為社會對待他不公平，因而採取極端手段進行報復。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎從張文的背景研判，被汰除失業且未與家人保持聯繫的狀態，容易導致情感支持系統的缺乏。他採取計畫性的孤狼式攻擊，背後應該是想博取社會關注，對社會有特定訴求，但隨著張文墜樓身亡，後續只能寄望檢警調查釐清其真正訴求。

張文在犯案前四處縱火的行為，許華孚認為可能是想讓警方疲於奔命，也可能是透過一系列手段吸引社會關注。最後以墜樓方式完成「最後一舞」，想以英雄主義讓自己被社會銘記，採取表演性方式結束生命，如同國外偶發的校園掃射案，目的是「讓人知道我是誰」。

張文孤狼式攻擊意圖吸引關注。（圖／threads@_tonyun授權提供）

王伯頎補充，事前一連串縱火行動，可能是聲東擊西的策略，也可能是多次行動結果不如預期，導致犯罪強度不斷升級。無論張文墜樓是否為自我了結，整起事件都代表他對社會有話想說，這部分仍有待釐清。

針對後續防治，許華孚認為隨機傷人案必然引發民眾恐慌，政府雖然派員加強守望措施，但案發後的見警率效果會隨時間遞減，犯罪地點也可能從人潮密集處轉往人少處。他建議在大數據AI時代，政府應思考透過科技手段提前鎖定違禁品及可疑對象，社會安全網是否能提前接住、攔阻這類反社會者。

王伯頎強調，短期民眾恐慌是必然現象，如同鄭捷案後民眾搭乘大眾運輸工具時變得不敢低頭滑手機。他建議民眾強化自保意識，牢記「喊躲護」口訣，包括大聲喊叫有人持武器、躲到安全處、拿隨身物保護重要部位。若類似案件持續升級，甚至從社會事件演變成國安事件，政府應該加強宣導，強化民眾自保觀念。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打 安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀

張文模仿效應！35歲男捷運三民高中站大喊：我有槍

北市隨機殺人案檢討 賴清德：強化快打部隊、佈建反恐警力

奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證