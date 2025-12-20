張文丟完煙霧彈「裝路人」 快跑混進人群！網友嚇壞：近在咫尺

張文在北車犯案後，曾假裝路人混入人群。（翻攝畫面）

在北市鬧區犯下隨機攻擊案的27歲男子張文，警方搜查後揭露其犯案時間軸，屬計畫型單獨隨機犯案，過程中曾變裝5次。有網友拍下，北車事發時，他卸下防毒面具，還用外套遮口鼻「裝路人」畫面，驚呼「真的會嚇哭，近在咫尺」。

張文昨15時朝林森北路、長安東路多處縱火，多次變裝後17時離開中正區租屋處，拖著行李箱走進台北車站M8出口，隨後在M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍傷57歲歲余男，隨後逃逸。

張文混入人群 遮口鼻裝路人

當時事發時，車站內全是煙霧，民眾嚇壞趕緊逃跑，同樣逃跑的網友隨手錄下畫面，沒想到返家後對照新聞一看驚覺不對勁，他所拍下的畫面中，意外拍到張文亂入人群中身影。

畫面可見，張文拿外套遮住口鼻快步走向出口，跟著人群一同疏散，還不停張望，讓原po嚇壞詢問大家說，「不是吧…拜託跟我說不是 真的會嚇哭 近在咫尺」，引發網友討論，從其穿著及鞋襪等，都判斷就是同一人。

破解張文計劃書 想模仿鄭捷

據警方掌握，張文曾當過志願役，後因酒駕遭開除，今年7月因教召未到遭通緝，其與家人關係不佳，已2年以上時間未聯繫，專案小組破解其雲端硬碟發現，其規劃已久，手法意圖模仿2014年轟動社會的鄭捷隨機殺人案。

另外，警方目前初步確認張文無共犯，其犯案前下榻誠品附近旅館，還曾前往誠品南西店，假意詢問要如何至頂樓拍攝耶誕燈，疑似都按照自己計劃進行。

