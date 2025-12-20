張文丟煙霧彈「不小心吸到怎辦」？醫曝最慘2下場

生活中心／周孟漢報導



昨（19）日27歲張姓嫌犯在北捷台北車站、中山站投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機攻擊，造成包含嫌犯在內4死11傷，震驚全台。由於他在作案時現場人潮眾多，不免會吸入到煙霧彈的煙霧，許多人也擔心吸入這些煙霧，是否會對身體造成不良影響？對此，知名胸腔科醫師蘇一峰特別曝光了吸入後出現的「2大損傷」。





張姓嫌犯在現場投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）





蘇一峰今（20）日透過臉書發文，談及張姓嫌犯投擲煙霧彈的後果，透露煙霧彈燃燒後會釋放出含有氯化鋅、氧化鋅、六氯乙烷和其他化學成分的混合化學煙霧，若民眾不慎吸入煙霧，會導致「吸入性的氣道和肺部損傷」，他指出「吸入性肺損傷的病理變化包括早期期間質和肺泡水腫、纖維母細胞增多以及間質和肺泡膠原蛋白增多，以及晚期肺纖維化」。

現場拾獲犯嫌使用的生存遊戲專用煙霧彈。（圖／翻攝畫面）





蘇一峰說明，像這樣吸入煙霧彈引起的吸入性肺損傷，在電腦斷層（CT）掃描後，特徵主要表現為「毛玻璃」和「實質化」。他進一步透露，這樣所引起的「延遲性肺水腫」可能在12到72小時後出現，「因此建議對大量接觸者煙霧彈的煙霧，接受長時間的觀察」。

蘇一峰指出，若民眾不慎吸入煙霧，會導致「吸入性的氣道和肺部損傷」。（圖／翻攝畫面）





至於張姓嫌犯的武器來源為何？警方初步懷疑張文可能透過網購取得部分物品，並已聲請調查其蝦皮帳號。對此，蝦皮今日也發布聲明指出，經與北市刑大比對查證後，該帳號自11月起購買的商品主要為生活與戶外用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買煙霧彈或大型刀具，相關商品均屬合法販售範圍。

蝦皮方面則表示，已將相關資訊提供給北市刑大，並將持續配合警方調查。同時，平台也強調將依規範進行商品管理與審查，確保交易安全。此外，網路上許多業者也因為此案，悄悄的將相關商品下架，以示哀悼。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

