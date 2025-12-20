張文丟煙霧彈「沒人立刻逃=危機意識低」？他曝當下真實反應…5大自救步驟必看

誠品南西19日發生恐怖襲擊事件。圖／攝影陳建勳

台北市19日傍晚接連發生重大隨機殺人事件，現年27歲的男子張文先是在台北車站投擲煙霧彈，後續再前往中山南西商圈犯案，並持長刀攻擊不特定民眾，最終造成3人死亡、9人受傷，張文則畏罪墜樓身亡，於19日晚間7時48分宣告不治。對此，不少民眾都認為現場人群危機意識極低，但也有網友緩頰並揭露現場狀況：「這才是真實的反應！」

一名網友事後在Threads上PO文表示，許多民眾都不解為何網上流傳的影片中，人們看到張文丟擲煙霧彈時不趕緊逃跑。原PO對此坦言，在台北最熱鬧的地區看到有人丟擲煙霧彈，他的第一個反應其實是推測可能有快閃活動，即使張文後來掏出長刀，也以為對方可能是想表演雜耍丟刀子：「大概到了他開始追人的時候才覺得不對勁，只靠說自己的危機意識還是太低了，戒之慎之 ！」

廣告 廣告

對此，不少網友都寬慰表示，其實這才是一般民眾的正常反應：「你的反應才是正常的，馬後炮的人都是看著一開始就盯著嫌犯的影片，怪對角線的受害者們沒注意到持刀，有視角的差異啊！那些人才剛騎出來或走出百貨，根本只看到一堆煙，此時那人在人群中走來，被前面人擋到，就算有人喊有人持刀快逃，怎麼知道是哪個人、要往哪逃」、「這才是真實的反應，很多人都用事後看影片的上帝視角在檢討路人，但是嫌犯若沒砍下第一刀，你根本沒想到會發生這種事」、「我也會覺得是不是什麼活動在辦，或是哪裡電器壞掉冒煙，畢竟放煙霧彈這件事在台灣根本太稀有，沒有這種警覺意識很理所當然，但這次之後，我有了。」

張文先是在捷運站丟擲煙霧彈，接著再掏刀攻擊。圖／攝影林煒凱

遇到煙霧彈襲擊該如何自保？

內科姜冠宇表示，若事發現場有人倒地，民眾應確認自己安全與能力，否則就先逃出再趕快尋求他人協助，確認裝備或環境可行後，盡量把患者移到較乾淨的空氣再進行急救，但若移動會造成拖延或危險，則應就地按壓，並請站務疏散人群、引導通風。

立刻遠離煙源：看到人群開始騷動應先迅速移動到牆邊或出口動線，避免被夾在中間，切勿逆向擠回去查看究竟發生何事。 口鼻遮住、縮短吸入：立刻戴口罩，若無口罩則用衣物遮住；若可行，把布「稍微弄濕」會更好，但不要為了找水拖延撤離。 不要奔跑，不要推擠：用「快走」取代跑步，不要搶單一出口，避免踩踏比嗆到更致命。 視線差時扶牆走：地下通道煙霧會讓人看不到地面障礙物，跌倒後被踩踏風險很高，若煙霧已讓人看不見前方，應以手扶牆、護住頭部，一步一步維持低姿勢逃走。 遠離「不明物體」：不去踢、不去撿、不去用腳踩熄，因不明物體可能有高溫、噴濺、甚至二次爆燃的風險，看到可疑包裹或裝置應直接遠離。 先去污、再觀察：若是刺激性煙霧導致眼鼻刺痛、流淚、皮膚灼痛，要用大量清水沖洗眼睛/皮膚；不要揉眼。衣物若沾到刺激物，回家後盡快更換、密封裝袋再清洗，避免二次暴露。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

北市恐攻嫌張文正面照曝光！臉書好友數僅45人⋯同學稱「學生時期熱心助人」

三度縱火到恐攻4死9傷！張文身世背景曝「曾是空軍志願役」…父母：2年沒見過他

等紅燈卻回不了家…騎士姊痛哭「張文殺了我弟弟」！目睹民眾淚曝搶救經過