張文丟煙霧彈、砍人釀4死9傷 黑熊學授「逃躲打」原則：應隨身帶2物

張文隨機傷人案，至今已釀成4死9傷。（圖／翻攝畫面）

台北市昨天（19日）傍晚發生重大恐怖攻擊事件，27歲男子張文使用汽油彈、煙霧彈並持刀先後在台北車站M7出口、中山捷運站及南京西路一帶連續犯案，造成4人死亡（含張文）、9人受傷，引發社會高度關注。對此，民間全民防衛組織「黑熊學院」建議，平常民眾就可備妥哨子、防身噴霧，幫助自己與周遭人士，也要記住「逃躲打」原則，提高警覺、確保自身安全。

黑熊學院發文表示，台北車站與中山站發生傷人事件，因週末人潮眾多，請大家務必提高警覺，也建議民眾平常的EDC （Every Day Carry，指日常隨身攜帶物品）可以常備「哨子」及「防身噴霧」。

廣告 廣告

黑熊學院說明，遇到類似事件時，應確保自己與攻擊者距離越遠越好，但如果行有餘力，「哨子」能讓周圍的人一起提高警覺，提醒更多人立刻離開現場，「很多時候民眾無法即時反應，是因為根本沒意識到『有狀況』。」

黑熊學院指出，「防身噴劑」則是自我保護的最後一步，若退無可退時，至少不必再尋找防身工具，建議平時要多加練習，並注意風向。

此外，黑熊學院也分享「逃躲打」保命原則，供民眾參考：

「逃」：離攻擊者越遠越好。保持安靜、低調離開現場。

「躲」：躲進攻擊者看不到、進不去的地方。

「打」：「反擊」是為了平安離開，不是拚個你死我活。盡你跟你周遭的人能力所及範圍，給予「具侵略性」的反擊。

黑熊學院也提醒，平時就要確認逃生出口位置、觀察周遭環境，建立圖面與實體空間的聯想，並要保持警覺，制定粗略求生計畫；事發當下應該確認自身安全、冷靜下來，絕對不要「停止思考與行動」及抱持「英雄主義」。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

快訊／再一人亡！中山隨機殺人案釀4死 37歲男送醫搶救仍不治

警搜張文老家帶走三樣「關鍵物品」 恐攻男父母再北上配合調查

人妻出軌前男友！兒目睹媽媽「跟別的叔叔手牽手」 老公心碎提告