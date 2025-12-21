張文丟煙霧彈、砍人「民眾仍逛街」 學者：台灣集體遲鈍

台北市中山商圈發生隨機殺人事件，有學者表示，當27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈、手持長刀在車站出入口與百貨門前走動時，竟有不少路人毫無警覺地在旁走動、觀望，呈現「集體遲鈍」現象，暴露出台灣社會在公共危機感知與應變教育上的重大斷層。

嫌犯張文19日晚間在中山站商圈拋煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

清大生科系副教授黃貞祥在臉書表示，張文在北捷台北車站M7出口首次犯案時先丟擲數枚煙霧彈再拔刀行兇，導致一名男子當場倒地、失血不治。然而影片顯示，在煙霧升起、地面血跡斑斑之際，附近仍有路人緩步經過，甚至低頭看手機、慢條斯理地走向車站入口。到了第2波攻擊的中山商圈，張文明目張膽地揮刀奔跑時，周遭仍有民眾若無其事地走動，有的甚至誤以為是街頭表演或煙火特效。

黃貞祥分析，這不是冷漠而是一種文化性遲鈍，一種長年和平社會所養成的「現場去現場化」心態。在台灣絕大多數人一輩子未經歷過實質的暴力衝突或恐怖攻擊，也從未受過系統性的反恐與避難訓練。面對異常場景直覺往往不是逃生，而是先懷疑自己是不是「想太多」，這種習慣性否認風險的反射行為，成了台灣社會面對突發攻擊時最致命的弱點。

黃貞祥認為，這種遲鈍也來自資訊環境對真實感的侵蝕，在一個人人皆媒體、事事都可直播的年代，許多民眾面對突發事件的第一反應不是保命而是拍攝。當危機變成「可以上傳」的題材，現場的人也很容易滑入旁觀者角色與事件脫勾，社會是否已經喪失了將「危險」當作「現實」的能力。

學者認為台灣人在公共場所 危機意識不足 。（圖／資料照）

黃貞祥強調，目前的防災教育多著重於地震、火災、颱風等自然災害，對於現代城市中愈發常見的「極端個體攻擊事件」完全缺乏因應框架。Run–Hide–Fight（逃、藏、抗）這個國際標準自保原則早已在歐美與東亞多國落實於學校、社區與企業安全訓練中，但在台灣仍處於邊緣知識的狀態。

黃貞祥也提到，更深層的課題是如何看待社會邊緣者與極端個體的預防系統，張文過去服志願役後因酒駕被汰除，再因教召未到遭通緝最終轉入無業、無依、無處可去的社會陰影。在這樣的過程中社會安全網全線失守，沒有任何早期預警，也無任何機制接住一個即將墜落的個體。

黃貞祥認為，應該讓這一天成為台灣社會對公共安全意識徹底翻轉的一天，需要的不是一時的警力進駐或封站戒備，而是全體公民意識的覺醒，讓每一位市民都有能力在災難發生時自保、救人、報警、存活。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

