張文中山商圈砍人！他曝2家店「第一時間反應」值得肯定：堪稱範例

（記者洪承恩／綜合報導）北捷台北車站、中山商圈及誠品南西一帶日前發生隨機攻擊事件，造成多人死傷，引發社會高度不安。曾任警察的資深球評石明謹分析現場應變作為時指出，事發當下星巴克與麥當勞迅速拉下鐵門，是相當值得肯定的示範，但也提醒不同場域的處理方式不能一體適用。

事件發生時，嫌犯在地下通道與站外丟擲煙霧彈並持刀攻擊，相關畫面在網路上流傳，有眼尖網友發現，北車周邊的星巴克在煙霧出現後，第一時間就關閉鐵捲門，成功阻隔危險進入店內。

圖／張文在北捷台北車站、中山商圈一帶恐怖攻擊，引起民眾恐慌。（讀者提供）

不只星巴克，誠品南西一帶的麥當勞也被民眾點名反應迅速。當時店員立刻拉下鐵門，並引導約十名顧客躲進櫃台後方避難，關鍵時刻降低了風險，也讓不少人直呼「真的救命」。

對此，石明謹在臉書發文表示，星巴克與麥當勞的處置堪稱範例，推測店家應事前就有設計好緊急應變流程，才能在混亂情況下迅速執行。他認為，一般街邊店家遇到突發危機時，也可以比照辦理，優先關閉出入口，先隔離威脅，再視狀況應變。

圖／張文在北捷台北車站、中山商圈一帶恐怖攻擊，引起民眾恐慌。（讀者提供）

不過，石明謹也特別提醒，大型公共空間的做法恰恰相反。像是捷運系統或百貨公司，一旦發生重大事故，應立即開放安全門、閘門，並讓人潮快速分流，否則若一味封閉空間，反而可能在逃生過程中引發踩踏風險。

針對事後各地捷運站加強警力進駐，石明謹直言，短時間內確實能穩定民心，但警力調度必須顧及整體平衡。他指出，基層警力本就吃緊，若過度集中在少數地點，其他區域反而可能出現治安空窗，長期來看仍需從制度面檢討警力不足與勤務分配問題。

