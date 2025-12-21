張文中山殺紅眼！甜甜圈店員「推顧客進店」避難

甜甜圈店員快速將顧客拉進店。（圖／東森新聞）





捷運台北車站與中山站於12月19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在行兇後墜樓身亡。此次事件包括嫌犯在內，共造成4人喪生，引發社會廣泛關注，當日有一間甜甜圈店員工主動讓顧客躲進店內。

案發當下，中山商圈周邊一片混亂，不少民眾驚慌失措，附近店家也親眼目睹突發狀況。一間甜甜圈店的店員回憶，當時有客人正在店外滑手機，並未察覺異狀，但他直覺情況相當危急，立刻將客人推進店內避難，希望大家跟著一起躲起來。他表示，當下根本無法確認歹徒有幾人、是否持有武器，只能以最快速度做出判斷，而店內至少有三名男員工，加上熱油與鐵器，相對戶外空間來說更安全。

店員表示，事發時正值週五晚間，店內原本備貨量比平日多，為了確保顧客與員工安全，他們第一時間拉下鐵門、疏散人員，隨後便離開現場，導致當天準備好的甜甜圈全數報廢。初步估算，店家損失約2萬多元。

誠品南西店前的卡片、花束越疊越多，也有香港遊客趁著離開台灣前，趕到店前獻花。有香港遊客回憶當時情景時表示，看到傷者倒在地上、滿身鮮血，遊客心中不禁一震，驚呼僅僅差了30秒，自己就可能遭到砍傷，驚恐之情仍歷歷在目。搭機前，他們特地來到誠品南西店前，低頭虔誠禱告，雙手合十，向受害者致上最高的敬意。

