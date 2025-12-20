張文中山站第一刀 騎士停等紅燈竟被割喉！倒地瞬間影片曝

張文在中山站持刀隨機傷人，一名機車騎士被砍後不支倒地。翻攝自Threads／nic002699



台北車站及捷運中山站周邊19日晚間發生丟煙霧彈隨機砍人事件，造成4死9傷，嫌犯是27歲妨害兵役通緝犯張文，犯案後墜樓身亡。張文在中山站外斑馬線上丟直煙霧彈，隨後手持長刀，首先砍向路邊一名停等紅燈的白衣騎士，騎士受傷仍努力騎了一段才倒地，送醫不治，畫面令人鼻酸。

19日晚間，北車與中山站傳出黑衣男持刀隨機殺人事件，傷亡慘重。警方表示，27歲嫌犯張文於先在台北車站扔擲煙霧彈，並持長刀砍殺民眾，造成1死1傷，隨後逃到中山站外南京西路上，一樣丟煙霧彈後持刀攻擊路人，在闖入南西誠品行兇。

南京西路上一名停等紅燈的騎士不幸被張文一刀砍中脖頸，白色的外套被鮮血染紅，她當下努力騎車逃離現場，但不久後仍不支倒地，送醫急救因喉嚨撕裂傷重宣告不治身亡。

當時在場的其他騎士拍下白衣騎士倒地瞬間po網，只見機車靠近人行道後突然倒下，路旁民眾上前關心。原po表示，「當下完全不知道發生什麼狀況」，而網友回覆，「怎麼路邊騎摩托車的就突然倒下？！」

影片也引發不少網友共鳴，「稍早影片拍到騎士被劃一刀，結果看到你的影片他倒地了，眼淚止不住一直流，他只是跟我一樣騎著車要回家的普通人，突然被襲擊就走了，三不五時就有無差別事件，這世界怎麼了？」、「因為騎士使我對這次新聞感觸很深，他的日常就跟我們這些普通人一樣，我真的無法想像哪天在路上突然被殺。」

事後警方通知受害者家屬及嫌犯家屬到案說明。根據《民視新聞網》報導，騎士的姊姊在結束筆錄，走出派出所時崩潰，對鏡頭哭喊，「他殺了我弟弟！」而張文父母離開派出所時全程表情凝重，不發一語，僅快步上車離開。

根據北市災防辦最新統計，截至19日晚間22時30分，送醫共13名，8男5女，其中4人死亡（包含嫌犯）、重傷1人、中傷1人、輕傷7人；消防局送醫9人，其餘4人自行就醫。警方表示，張文作案動機仍待調查釐清。

