張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」

台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。

目前有4跡象顯示張文疑似想再發起第三波攻擊。 （圖／警方提供）

首先，張文在案發前2天在距離誠品南西店僅需步行1分鐘的千慧旅館訂房，上週五傍晚，他於捷運台北車站發起攻擊後並沒有馬上逃，反而返回旅館整理裝備，繼續步行到中山站商圈發起第二波攻擊，房間內被警方發現還存放著大量汽油彈及作案裝備，研判他原本計畫犯案後返回旅館取得汽油彈，再前往第三個地點發動更嚴重的縱火恐攻；其次張文在作案前曾經到誠品南西店勘查地形，若是想跳樓自殺，根本無需場勘，警方推測他當時的場勘行為，是想規劃「逃生路線」，最終疑似是天色昏暗導致判斷失誤，才會意外墜樓身亡。

張文過往曾因為恐嚇同事被開除。 （圖為12月19日他犯案前離開便利商店畫面／警方提供）

最後，張文在犯案過程中5度變裝，如果早就想在犯案後自殺，也根本無須費心把外型改變，此舉的目的應為增加警方的追查難度，讓自己多點犯案的時間，至於警方也在他電腦中的雲端、Google地圖記錄中，發現除了原本標註的台北車站、捷運中山站商圈以外，還標註多個地點，想繼續發動更多攻擊的意味相當明顯，但因墜樓身亡，讓他視人命如草芥的變態行為畫上休止符。

張文跑去便利商店買豆漿喝完後，開始了他的大屠殺。 （圖／警方提供）

張文一共4度更換交通工具、5度變裝。 （圖／警方提供）

張文把犯罪工具搬入租屋處藏匿。 （圖／警方提供）

張文一共5度變裝，此為他變裝進入北捷畫面。 （圖／警方提供）

進入北捷後，脫了雨衣開始犯案。 （圖／警方提供）

張文一邊丟煙霧彈、一邊拔刀開始攻擊路人。 （圖／警方提供）

