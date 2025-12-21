北捷隨機攻擊案犯案者張文的身分背景引發各界關注，這名曾就讀餐飲科的27歲男子，後來轉念虎尾科技大學資訊工程系，畢業後在空軍擔任通訊兵。據了解，通訊兵職務有科系限制，需要電子資訊相關背景，張文在校期間成績正常，無異常行為記錄。然而，他在服役期間因酒駕被軍方汰除，之後轉任保全工作，並因未報到教召而被通緝，最終在2025年12月19日於北捷中山站犯下隨機攻擊案。

張文也是「資工男」高職餐飲科畢 考上虎科大「資安系」。(圖／TVBS)

1998年出生、現年27歲的張文，曾就讀桃園永平工商餐飲科，2017年畢業後考上虎尾科技大學資訊工程系。虎尾科技大學前身為雲林工專，曾是國內三大工專之一，以航空系、機械系為主打科系，而資訊工程系則偏向學習軟件和程式設計。一位虎尾科技大學資工系校友表示，張文就讀時他正在大一，張文則是大四學生，他們主要學習程式語言，上課內容多為電腦操作，並不會接觸到軍用設備。這位校友進一步解釋，通訊兵職務確實有科系限制，需要資訊類科系畢業生，如資工系、電子系等相關背景。

曾就讀虎科大資工 北捷殺人犯「校內無異常紀錄」。(圖／TVBS)

張文在2021年6月從虎尾科大畢業後，同年8月入伍，在空軍通訊中隊服役，負責無線電架設工作。然而，隔年他在休假期間於家鄉某海鮮餐廳用餐後，因酒後騎車被逮捕，因而遭軍方汰除。之後，他疑似在台北或台中擔任保全工作約一年。2024年，張文因教召未報到而被通緝，2025年1月搬至台北中正區租屋，但未依法申報戶籍遷移，導致教育召集令無法送達，同年7月再度被通緝。最終，他於2025年12月19日在台北車站和北捷中山站犯下隨機攻擊案。

休假期間於家鄉某海鮮餐廳用餐後，因酒後騎車被逮捕，因而遭軍方汰除。(圖／TVBS)

虎尾科技大學已針對此事發表聲明，表示張文在校期間學業和操行成績正常，沒有品行落後或偏差狀況，學校輔導單位也無相關異常輔導紀錄。學校強調，張文畢業後未曾與母校師生互動與聯繫，也未再參與校內活動。虎尾科大表示，後續如有任何檢調機關進行調查，所有對外說明將依檢調機關說明為主。

