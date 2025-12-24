張文也訂了「港女箱屍案」旅館！入住時間曝 檢警查「聖誕節第3波攻擊」

北捷殺人犯張文入住的第一家旅館，裡面搜出大量犯罪工具。北市刑大提供



逃兵通緝犯張文涉嫌北捷殺人，包含自己在內共造成四人死亡。檢警查出，張文原本在台北市租屋，犯案前三天突入住一家旅館，且把此處當成「前進基地」，內有大量汽油彈及刀械，隨機殺人後補給彈藥；如今，其涉嫌殺人證據逐一浮現，檢警也發現張文也訂了另一家旅館，這家旅館是當年香港男子陳同佳殺害懷孕女友爆發箱屍案的下榻旅館。

張文訂下第一家旅館的入住時間是12/17至12/20，另一家「箱屍案」旅館入住時間則是12/25至12/27。第一家旅館，張文採現金支付，第二家旅館因餘額不足，導致下訂失敗。是否代表張文有兩套殺人計畫?或者準備發動第三波隨機殺人計畫，都是檢警調查釐清的重點。

案發後，檢警在張文入住的第一家旅館，找到長短刀、汽油彈15枚、噴槍打火機等物品，旅館房內宛如軍械庫，也讓張文的犯罪輪廓更加清晰。

張文在北捷殺人釀成4死11人傷，其雙親第一時間稱已經兩年沒和張文聯繫，不過，檢警調查，張文失業這兩年，不少錢是由母親金援，包含2023年媽媽透過無摺帳戶給他45萬元，2023年至2025年，媽媽每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元。張文的雙親23日在兒子遺體解剖後，下跪向受害者家屬以及社會大眾道歉。

張文自製汽油彈，都存放在入住的飯店。北市刑大提供

張文在台北車站犯案時，穿著怪異連身雨衣，拉著汽油彈之行李箱進入北車地下道。北市警提供

張文涉嫌北捷隨機殺人案，23日相驗，張文父母鞠躬下跪道歉。廖瑞祥攝

