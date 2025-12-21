張文事件後北市府快速反應 蔣萬安一原因拍板跨年演練、增心理諮商據點

台北捷運發生隨機傷人事件，27歲嫌犯張文自製爆裂物，造成4死11傷憾事。面對突發且高度關注的公安事件，台北市長蔣萬安連續3天召開緊急維安應變小組會議，並親自走訪案發現場及醫院，確認後續措施及傷者情況。知情人士透露，蔣對於此次事件發生感到痛心，認為嫌犯的惡行不只對受害者及其家屬造成傷害，更衝擊了整個社會、造成民心震盪，因此他在今（21）日會議上當場拍板，針對即將到來的跨年活動，在下周舉辦高強度演練，同時北市也增設心理諮商服務據點「安心關懷小站」，盼在強化維安的同時，也協助市民穩定情緒、度過難關。

蔣萬安在當天第一時間接獲通報後，立刻對內宣布緊急維安應變小組，不只強調要升級全市維安部署、重申必須提高「見警率」外，也親自走訪現場及到醫院探視傷者，並對內召開跨局處會議。21日台北馬拉松賽事，他也先到台北田徑場，視察維安情況，隨即又返回市府，再度召集各局處召開應變會議。

知情人士透露，蔣萬安深知，此事件帶給受害者及其家屬的影響很大，也衝擊到整個社會與民心的創傷，因此，他馬不停蹄地出席行程、親自召開會議，「就是因為他知道，必須由他親自檢視過所有的後續準備、措施，才能夠安心。」尤其此次台北馬活動，是事件發生後第一場大型活動，這讓市府團隊上下神經緊繃，「最後平安落幕，也算是他堅持親力親為的結果。」

對於在此事件中受到驚嚇與衝擊民眾，該人士說，蔣萬安要求必須重視民眾的身心健康，因此在21日會議前，就已定調要增設心理諮商服務據點，並指示相關局處必須迅速成立；21日會議結束後，他也宣布下周立刻啟動「安心關懷小站」，預計設置在交通便利、民眾方便抵達的中山地下街R7出口地面層，提供市民隨到隨用的諮談服務。

此外，針對跨年活動，蔣萬安21日在會議上也指示，不只要提升維安規格及範圍，下周更將啟動高強度演練，召集消防局、警察局、衛生局及捷運公司等單位，全力整體維安整備，維護公共安全。

