張文事件後社會安全網破洞補了嗎？作家給答案：「這連署」很重要

生活中心／黃依婷報導

去年年底台北車站與中山商圈發生無差別殺人案，犯人作案完畢後墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

去年年底台北車站與中山商圈發生無差別殺人案，犯人27歲男子張文作案完畢後墜樓身亡，事件爆發後引起各界恐慌。然而，事件過去將近2個月的時間，作家自由作家「名為變態的神父」也感嘆，「北捷事件後，社會安全網的破洞有補起來嗎？我覺得沒有」。

「名為變態的神父」發文，張文事件過去一段時間，捷運照常行駛，新聞沒有再提起，人們不再關注，彷彿那是很久以前的事，人們經過捷運站，還殘留著一絲絲莫名的恐懼，下意識的會回過頭來警戒著彼此，一名40歲男子恐慌症發作，用雨傘敲打玻璃，人們爭先恐後的奔逃，地上有手機，包包，甚至鞋子，人們恐懼，但不知道為什麼而恐懼。

「名為變態的神父」表示，除了加害者的名字，也就無從探知他犯案的原因，也就不曉得問題在哪裡，自然，也不知道如何解決問題，甚至是，面對問題，只剩下莫名的恐慌，檢警認為張文在就學、就業不符合個人及家人的期待之下，對於職場也適應不良，長期缺乏關懷的支持，伴隨著社會的退縮、逃避、孤立，因此產生反社會人格。

「名為變態的神父」認為，張文的問題很明顯，斷絕了與社會的聯繫，將自己孤立起來，他自始至終，沒有學習到與這個世界的他人對話的方式，而更欠缺的是，「明白生命的重量」，他選擇了用殺人這個方式，來強調自己的存在，「這是我們台灣教育所缺乏的東西，生命教育」。

「名為變態的神父」指出，這些工作平時就是輔導老師在做，除了平常在輔導學生外，其中一個重要的工作，就是對學校所有學生們，進行生命教育，但這些課程其實很少，輔導老師服務的個案無上限，輔導老師相當稀少，有些甚至還得去兼課，我們的教育，並不注重這一塊，只曉得好好考試、升學、出人頭地；若張文求學時走進輔導室「有一位老師，可以幫助他理解生命的重量，我想，一切就會很不一樣」。

「名為變態的神父」喊話，如果要建構一個真正的社會安全網，提升輔導的品質是很重要的，在公共政策平台上，有人發起了「改善輔導教師工作環境，建立超時加給與輔導職務加給，維護受輔學生輔導品質，建立友善校園環境」的連署，還需要3000多人附議，上一次連署他們只差882份。

「名為變態的神父」強調，這次連署很重要的幾條是，「明定輔導工作案量上限，以及增訂超鐘點機制或超時加給制度」以及「增列輔導職務加給」讓輔導老師能好好工作，把工作做好「這不只是在幫助輔導老師而已，也是在幫助這個社會，避免下一個張文與鄭捷」。

