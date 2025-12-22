張文事件後首上班日! 見警率增 民眾坦言"毛毛的"

社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導

台北車站無差別攻擊事件，來到第四天，同時也是第一個上班日。雖然雙北捷運站，都有加派警巡邏，提升見警率，但有民眾表示，心裡還是毛毛的。週一下午，台北市政府社會局會在中山地下街R7出口，設至"安心關懷小站"，提供心理諮商。

捷運地下街，旅客們台還是心驚驚。民眾表示，稍微有一點(怕)，但因為後續警方有派一些人力，應該是還好 (捷運上)跟平常差不多，會稍微再注意一下。還有人說，事發過後大概一兩天之類，戒備是最森嚴的比較不會怕，反而是一兩個禮拜之後，大家比較淡忘事情之後，會開始比較小心一點。

張文事件後首上班日！ 見警率增民眾還是心驚驚

北捷恐攻事件第一個上班是，不少民眾還是有些擔心。（圖／民視新聞）

張文隨機傷人案，第一時間，讓大家最震驚的，就是台北車站M7及M8出口。事發第四天，同時也是第一個上班日，不少民眾經過事發地點，都會停下腳步雙手合十致意。雙北捷運站除了每日加派動員320名員警，在重要的轉運站點，有10名以上的警力，在事發的台北車站、中山站，則有兩倍的人力。根據捷運公司統計，截至週一上午八點，約有18萬人次搭乘，跟上週同時段的運量相比，沒有明顯差異。台北捷運公司站務處副處長蔡建興表示，目前捷運車站除了有警察加派人力進駐以外，目前我們保全及車站人員，特別來加強車站的月台跟大廳，密集的巡察，特別是重點車站。

除了提升見警率，台北市政府社會局，在週一下午開始，也會在中山地下街R7出口，設立"安心關懷小站"，提供心理諮商服務，要陪伴在這起事件中，受到創傷的民眾，一起度過難關。

