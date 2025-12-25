張文事件後「民眾獻暖」 親遞卡片致謝員警：有您真好

在台南永康轉運站，一名女高中生向駐守員警遞上卡片致謝，為緊張的社會氛圍帶來一絲溫暖。（圖／TVBS）

張文隨機砍人事件後，全台員警加強戒備，這段時間也出現暖心之舉，不少民眾親自到偵辦事件的中正一分局，遞出卡片致謝員警辛勞，就連在台南，員警駐守永康轉運站，一名女高中生突然送卡片致謝，民眾們暖心寫下「謝謝您們守護」、「有您真好」，讓員警們感動不已。

在台南永康轉運站，一名女高中生向駐守員警遞上卡片致謝，為緊張的社會氛圍帶來一絲溫暖。（圖／TVBS）

張文事件發生後，民眾自發性地向辛勞的員警表達感謝之情。平安夜當天，有民眾特地前往負責偵辦張文事件的中正一分局送暖，不僅送上感謝卡片，還貼心提醒員警們要注意保暖和休息。這些簡單的舉動和「有您真好」的字句，為員警們帶來滿滿的正能量。

員警表示這個小小的舉動讓他瞬間忘卻疲勞，更有動力繼續保護大家。（圖／TVBS）

這股暖流不僅在台北，也延伸至其他縣市。在台南永康轉運站，當員警配戴步槍駐守在門口時，一名穿著粉色衣服的女高中生突然走向前，遞出親手寫的卡片，並微微點頭露出笑容。這位女高中生在卡片中寫道：「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感，謝謝你們保護我們。」她沒有留下姓名或學校，僅署名「一名高中生」。

當事員警表示，當時以為女孩是需要協助，沒想到收到的卻是感謝卡片，讓他感到非常感動。他強調，這個小小的舉動讓他瞬間忘卻疲勞，更有動力繼續保護大家。

攤商送上熱咖啡給值勤的員警，讓他們在寒風中能夠暖胃又暖心。（圖／TVBS）

在同一個轉運站，還有攤商送上熱咖啡給值勤的員警，讓他們在寒風中能夠暖胃又暖心。攤商表示，他們會準備一些餐點、茶飲或咖啡來慰勞員警的辛勞。

從台南永康轉運站到各個火車站，幾乎都能看見員警的身影，他們不辭辛勞地堅守崗位，守護民眾的安全。女高中生突如其來的卡片不僅消除了員警的疲倦感，也為整個社會帶來一絲溫暖。

