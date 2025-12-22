張文事件鄉民轟《角頭》教壞小孩 演員：有點不公平
捷運台北車站及中山站19日發生隨機攻擊案，造成4死11傷，事件引發關注。曾在2019年台劇《我們與惡的距離》中演出加害者家屬的演員謝瓊煖今天（12/22）出席新戲首映會，談及此事時認為每一件事件都是獨立的，不要過度在社群媒體擴大；至於有鄉民認為電影《角頭》影響民眾，該戲演員黃尚禾則認為把兩件事放在一起看，「有點不公平」。
八點檔《豆腐媽媽》今天舉行首映會，謝瓊煖、洪都拉斯、黃尚禾等演員出席。謝瓊煖過去在《與惡》中飾演隨機殺人犯的母親，台詞「沒有人想要花20年養出一個殺人犯」再度獲網友關注。
謝瓊煖認為，每件事都是獨立的，雖然看起來類似，但「我不會把角色帶入現實生活」。她也提到，不要在社群媒體過度擴大這件事，去了解事件可以，但不需要分享，「我們都不是當事人」，希望大家把自己的生活過好，應該學著保護自己，或去上急救課程，更強調，「還有在公共場合不要看手機」。
另外，有部分網友提到，電影《角頭》會「教壞小孩」，曾在劇中飾演「北館五虎」之一的黃尚禾認為，作品跟現實要分開來看，放在一起有點不公平，創作跟影視作品都是創作人想要表達的，不是因為電影讓社會恐慌，而是要考慮為什麼會發生這樣的事，以及遇到時如何自保。他強調，「我們不拍，別人也會拍」。
黃尚禾也與大家分享自己看到的自救訊息，若遇到狀況，安全是最重要的，因此能跑就跑，要拉開距離，不要逞英雄，不要去想打那個人，而是想辦法打他的手，讓他跟你一樣沒有攻擊能力。
