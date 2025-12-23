張文今解剖 父母鞠躬下跪歉「造成無法彌補的痛苦」

張文父母二度鞠躬，下跪道歉。（圖／東森新聞）





凶手張文犯案後墜樓身亡，檢警今（23日）會同法醫進行解剖，以釐清他生前是否有服藥或使用毒品。張文的父母也低調抵達殯儀館，並在解剖結束後，首度面對鏡頭，向大眾二度鞠躬，下跪道歉，表示接下來將全力配合司法調查。

12月19日隨機攻擊案發生至今，張文的父母首度面對大眾，為兒子犯下的錯，向死者與傷者道歉。父親手持事先準備好的紙條，顫抖著將內容唸完後，緊緊牽著妻子的手。

凶手張文父母：「對不起，接下來我們會全力配合司法的調查。」

張文的父母戴著帽子與口罩，下跪、兩度鞠躬，頻頻道歉，但未回應其他提問，隨即快步上車離開。據了解，他們一家四口，張文另有一名哥哥，父親與哥哥都是竹科工程師，母親是會計。張文畢業後曾擔任空軍志願役，後因酒駕遭除役，轉任保全，一年半前失業後，全靠母親扶養。

凶手張文父母vs.記者：「知道他把你們的錢，拿去買凶器嗎？」

張文先後在台北車站與中山站發動隨機攻擊，奪走3條無辜人命，自己也隨後墜樓身亡。今（23）日檢警會同法醫解剖遺體，要進一步釐清他生前是否服用藥物或使用毒品。張文犯下滔天大錯，留下父母面對受害者家屬與社會大眾，但再多的彌補與道歉，也無法喚回這3條寶貴又無辜的性命。

