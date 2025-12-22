張文任保全擺爛「為顆龍眼翻臉、狂打電動、咆哮同事驚動警」2個月被炒

社會中心／綜合報導

張文遭軍方汰除後，曾在台中任保全。

造成北捷3死11傷慘劇的兇嫌張文（27歲）墜樓身亡後，其犯案前的生活軌跡逐漸曝光。據了解，張文自空軍退伍後，曾於2022年短暫在台中擔任社區保全，但因沉迷手遊、工作散漫，且多次與住戶及同事爆發激烈口角甚至鬧上警局，任職不到2個月即遭物業公司辭退。

警方調查背景發現，張文家住桃園楊梅，父親為工程師、母親是會計，家境尚可。他自永平工商餐飲科畢業後，跨考錄取虎尾科大資工系，畢業後投身軍旅擔任空軍志願役，在通訊中隊負責無線電架設工作。

然而，張文在擔任自願役期間，被同袍爆料其在軍中人緣不太好，甚至常鬧事，也曾自己上過退伍報告，因此懷疑張文事為了被汰除，才於2022年刻意酒駕，後續又因未依規定參加教召淪為通緝犯。

張文任保全期間，狂打電玩、戰同事還互告恐嚇。

張文離開軍中後，曾受僱於台中市進化路一處社區大樓擔任保全，但他任職期間工作態度極度消極，執勤時幾乎都在低頭狂打手機遊戲，鮮少與人互動。更誇張的是，他情緒控管不佳，曾因贈送龍眼等瑣事與住戶發生嚴重爭執，與同事間也因交接問題水火不容，雙方多次在大廳咆哮互罵，甚至驚動警方到場調解。

由於張文沉迷電玩忽視職守，加上頻繁與人發生衝突，接連遭到住戶與同事投訴，物業管理公司不堪其擾，最終在聘用不到2個月內便將其解僱。這段過往也顯示出張文在犯案前，其人際關係與社會適應能力已出現嚴重問題。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

