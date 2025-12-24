張文住1年租處「幾乎空無一物」 散發濃烈汽油味

張文租屋處個人物品很少，完全不像住了一年的樣子。資料照，北市警提供



27歲張文犯下震驚全國的隨機攻擊案，釀成4死11傷，行兇過程還跑回中正區租屋處縱火，警方到場發現，張文家中物品很少，除了一台電腦、一些衣物，還有短刀、煤油桶等，沒有其他東西，冰箱內沒有食品，卻飄出濃烈汽油味。

據了解，張文2024年辭去保全工作，今年1月到台北市中正區公園路租下一間雅房，不過警方勘驗發現，該房間完全不像有人住了將近1年的樣子，沒有太多個人物品，除了簡單的衣物，還有一些清潔用品，以及4把15公分左右的短刀。冰箱中沒有食物，卻散發濃厚汽油味，不排除是擔心味道太重被鄰居發現，才將汽油放進冰箱。

警方指出，張文在公共的洗衣機以及自家床舖上縱火，還在平常使用的筆電淋上汽油，所幸電腦硬碟並未被燒毀，目前已經送往刑事局鑑識中心解密，希望能有犯案動機的線索。

