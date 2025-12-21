張文作案前先縱火！議員質疑北市警網失靈？

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外日前晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內已造成4人死亡。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡。對此，台北市議員簡舒培今（21）日指出，張文當天在北車作案前，先在林森北路、長安東路陸續縱火，地點都在警察局周邊，警方真的完全沒察覺有異？是真的嫌犯太狡猾，讓警察抓不到人，還是警方心態鬆懈了？

簡舒培今發文質疑，連續縱火後還能犯案？北車到中山暢通無阻？嫌犯在分局週邊屢次犯案卻抓不到人，北市警網到底出了什麼問題？

簡舒培列出時間線表示，根據目前調查結果：嫌犯在犯案當天下午3點多，就陸續在林森北路、長安東路等地縱火。下午5點左右，也就是前往北車作案前，嫌犯在租屋處縱火。下午5點23分，嫌犯在捷運北車M8-M7沿線投擲煙霧彈、持刀傷人。嫌犯先到南京西路的旅館更換衣物，接著前往中山站。最後，下午6點37分，嫌犯在中山商圈再度投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾。

簡舒培指出，從整個犯案軌跡來看，嫌犯縱火燒車到犯下隨機攻擊的地點，都在警察局周邊，到底是為了挑釁公權力？還是想測試警察的反應？

簡舒培說，問題一：照理來說，當嫌犯下午3點多連續縱火燒車時，就應該有民眾通報，警方有沒有掌握資料？接連發生3起縱火燒車事件，警方真的完全沒察覺有異？是真的嫌犯太狡猾，讓警察抓不到人，還是警方心態鬆懈了？

簡舒培再指，問題二、嫌犯在台北車站捷運通道犯案後，一路從台北車站走到中山商圈再度犯案，這一段路好歹也要10幾、20分鐘，警網竟然都沒有掌握？！如果說縱火燒車只是造成財損，所以沒有第一時間積極追查，但嫌犯在台北車站已經造成流血事件，竟然就這樣放任持有危險物品的嫌犯，在台北市的精華地段趴趴走？！

簡舒培痛批，整起事件中，顯示北市警察局的快打部隊完全失靈，不僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人，甚至任由嫌犯在出手傷人後走了10幾分鐘到南京西路，警網也未有掌握。除了釐清案情、持續給予傷亡者協助與照顧之外，我也要求蔣萬安市長，必須檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來，才能讓市民的生命財產安全有所保障。

