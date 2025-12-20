張文作案前多次勘查地形！百貨員工猜：想跳紙箱已被清

嫌犯張文直奔6樓。（圖／東森新聞）





嫌犯張文狠心砍殺無辜民眾，最後逃到頂樓墜落身亡。但他掉落前，不只把身上裝備脫掉，還避開一樓遮雨棚，雙腳著地墜落。法醫高大成推測，他本來恐怕不是想走絕路，而是想逃亡。如今更有百貨員工透露，張文墜落的位置是回收場，本來被堆滿紙箱，但提早被人收走。

殺紅眼衝上樓，張文直奔6樓，只見他彎腰熟練開鎖，人進到頂樓，8名員警警戒在後，但進去沒多久，一聲巨響，張文墜樓。

民眾逃命到一樓，卻驚見嫌犯張文已經墜落，掉落在後門門口。現場亂成一團，民眾驚魂趕快離開，張文當場命危送醫不治。但如今被質疑，這或許不是他預謀的結果。

廣告 廣告

張文墜樓的地點在百貨後方，這裡平時是回收場，有內部員工透露，在案發當天，現場的紙箱堆得相當高，甚至來到成人的高度，但是在張文墜樓前已經提早被收起來，因此也懷疑張文究竟是畏罪墜樓，還是為了脫逃。

看看當時，張文一到頂樓不是逃，而是把身上裝備卸下，身上空無一物掉落，腳部著地腿部變形，避開一樓遮雨棚倒臥。

法醫高大成：「這就看他位置點，如果說撞到頭可能就是想自殺，那如果腳先斷掉，斷腳死了，這可能就是想要跑了，看他跳下來的姿勢。」

張文前兩天就入住隔壁旅館，多次勘查地形，前一天曾到誠品詢問，藉口拍攝耶誕燈造景到頂樓，不只知道頂樓的鎖好開，也知道一樓是回收場。警方不排除，墜樓是想逃跑賭一搏，畢竟他還藏有未使用的大量汽油彈爆裂物，是否是謀殺計畫未完待續，第六次變裝失策喪命，人走後一切成謎。

更多東森新聞報導

北車4死11傷重大攻擊 1傷者出院！最新情形曝光

讓張文過卻被亂砍！騎士白衣染血...撐到轉角倒血泊喪命

張文墜樓身亡藏貓膩 犯罪學家曝「1關鍵」：他不想死

