張文作案前連續縱火、綠議員憂警方鬆懈 郭音蘭：檢討對象應是「她」

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北車站與南西商圈19日晚間發生隨機殺人事件，引起社會高度不安，民進黨台北市議員簡舒培則在臉書發文質疑警方慢半拍。前台北市政府副發言人郭音蘭今（22）日批評，警政體系屬中央一條鞭，若真要追究制度問題，簡舒培首要對象應是內政部長劉世芳，而非將矛頭指向基層員警。

簡舒培認為，張文當天在北車作案前，先在林森北路、長安東路陸續縱火，地點都在警察局周邊，警方真的完全沒察覺有異？是真的嫌犯太狡猾，讓警察抓不到人，還是警方心態鬆懈了？

對於綠營議員指控，郭音蘭砲轟，在社會全力檢討安全防護制度、基層同仁承受巨大壓力之際，簡舒培卻淪為「鍵盤辦案」的政論名嘴，對第一線拼命的基層警察指手畫腳，其行為不僅是扯後腿，更是製造社會對立。

郭音蘭提到，中山一派出所所長李欣鴻在面對各界質疑時，一度哽咽表示「警察不是網路上的鍵盤高手」，這句話道盡了基層員警在第一線頂著壓力、流汗拚命的心酸。她強調，對於制度面的精進，警政署長張榮興已公開承諾檢討，社會大眾對警察的辛勞亦感同身受。

「反觀簡舒培議員，在政論節目上喋喋不休，指控警方慢半拍，更片面擴大所謂的警政漏洞。」郭音蘭質疑，當基層同仁在承擔風險處理重案時，簡舒培卻躲在冷氣房動動手指，用片面資訊誤導大眾，讓她痛批「這不是監督，這是對警察專業最無情的踐踏」。

郭音蘭更進一步點出，台灣警政體系本就屬於中央一條鞭，簡舒培若真心關切警政問題、發現制度漏洞，首要對象應是劉世芳，而非將情緒宣洩在基層警察身上。她批，說到底，那位只會敲鍵盤、無視現實困難的鍵盤高手，恐怕正是簡舒培本人。

郭音蘭諷刺，連總統賴清德都在公開場合肯定台北市長蔣萬安即刻籌組「緊急安全小組」的作為，並呼籲中央與地方不分黨派、攜手合作，但簡舒培卻選擇無視國家元首的呼籲，執意開罵、累積仇恨值。她直言，「簡舒培也不是第一次與總統唱反調了」，在全民哀悼與檢討之際，卻有人忙著政治算計，這一次，到底是誰才真的超超超超級蠢？

