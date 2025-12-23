張文作案工具皆由網拍平台購入 警方：近2年金流均來自家屬

就在犯案前、18日傍晚，張文獨自一人到誠品南西店服務台，以想拍攝對面耶誕樹為理由，詢問是否能登上頂樓，而在此之前他已經勘查過到頂樓的動線。

專案小組進一步追查，張文預謀犯案前經過縝密規劃，而犯案工具及已被查的扣13把刀械都來自網拍平台，透過超商或是網拍店到店取貨，犯案前帳戶僅剩下39元。

台北市警刑大大隊長盧俊宏說明，「名下的帳戶有一個比較活躍的，就是一個中華郵政的帳戶，然後發現他從2023年的年底到今年的10月，家屬有匯入大概新台幣37萬元作為他的資助。」

警方追查，近兩年他主要金流來自於家屬，而犯案動機還要進一步釐清，警方呼籲若有民眾知道張文交友或財務狀況，盡速報案。

至於在案件中受害的3名死者，雖然台北市議會民政委員會做出會議結論，應都由北市府給予600萬撫恤金。而北市勞動局已確認，37歲蕭姓機車騎士當時因正要前往上班，符合職災補償條件。

台北市勞動局長王秋冬說明，「他是在上下班途中遇到事故，包括40個月的補償金，還有5個月的喪葬補助。」

台北市社會局長姚淑文則表示，「社會局為了來協這些傷亡的對象，我們有一個1219事件扶助專案，民眾可以透過這樣的平台來捐款。」

受限法源，除死者余姓保全已確認北市府從優撫恤600萬元外，社會局表示為協助傷亡對象，最快23日起就會透過1219扶助專案，將愛心捐款全數用在照顧此次傷亡者家屬。