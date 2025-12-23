張文作案時「北捷北車0捷運警察」 游淑慧：出現1小時勤務空檔

張文在台北車站M7、中山捷運站等處丟擲煙霧彈，並持長刀攻擊，造成死傷事件。（圖／林冠吟攝）

27歲男子張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續作案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷，引發社會關注。對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，她22日召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告，發現捷運警察的勤務安排有瑕疵，「在我一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察。」

游淑慧在社群平台發文表示，她雖不忍苛求第一線同仁，但必須承認有許多需要改進的諸多SOP問題，而北捷每年20次的事故演練，或許沒那麼確實和真實；22日與北捷和市警局檢討許多通報上的落差和失誤，也討論了投入預算、升級具AI辨識的監視器議題，「但其中捷運警察的勤務安排，我認為是有瑕疵的！」

游淑慧提到，北捷提供的專案報告有清楚的時序，案發當天17時23分，嫌犯於M7出口通道捐血中心前丟擲煙霧彈；17時24分行控中心收到板南線台北車站火警警訊；17時26分站長和保全人員抵達現場；17時30分嫌犯轉到台北車站大廳層西側通道，再由西側移動式閘門出站；17時33分捷運警察抵達。

游淑慧質疑，為何站長能在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警，卻要9分鐘後才到場？屆時犯人早已逃逸，「在我一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察。」

游淑慧說，她進一步追查台北車站捷運警察隊當日的勤務安排，15至17時巡邏勤務和守望勤務各有2名員警負責，而下一班守望勤務則是在18至20時，這就造成17時至18時間出現勤務空白時段，「難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員！」

游淑慧無奈道，不知道為何會有1個小時的空白時段，也不清楚張文是否事先調查過勤務時間、了解勤務空窗；目前雙北共117個捷運站，由220名捷運警察、4個分隊來共同管轄，而從去年（2024）年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒，這些數據都意味著因捷運警察人力不足，影響即時應變時間，若想解決這個問題，根本之道還是中央要增加捷運警察的編制員額。

游淑慧直言，在現有人力下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃，才會讓尖峰重要時段及重要站體內，出現勤務人力空窗，而張文在捷運站內換裝、穿戴詭異，又在M7、M8之間閒晃，期間都沒有警察、保全出面了解，就連丟擲煙霧彈也沒人阻止，「這樣的作案過程，市民怎麼能不憂慮我們捷運維安系統的脆弱？」

