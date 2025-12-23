張文作案時「北捷北車0捷運警察」 游淑慧：出現1小時勤務空檔
27歲男子張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續作案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷，引發社會關注。對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，她22日召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告，發現捷運警察的勤務安排有瑕疵，「在我一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察。」
游淑慧在社群平台發文表示，她雖不忍苛求第一線同仁，但必須承認有許多需要改進的諸多SOP問題，而北捷每年20次的事故演練，或許沒那麼確實和真實；22日與北捷和市警局檢討許多通報上的落差和失誤，也討論了投入預算、升級具AI辨識的監視器議題，「但其中捷運警察的勤務安排，我認為是有瑕疵的！」
游淑慧提到，北捷提供的專案報告有清楚的時序，案發當天17時23分，嫌犯於M7出口通道捐血中心前丟擲煙霧彈；17時24分行控中心收到板南線台北車站火警警訊；17時26分站長和保全人員抵達現場；17時30分嫌犯轉到台北車站大廳層西側通道，再由西側移動式閘門出站；17時33分捷運警察抵達。
游淑慧質疑，為何站長能在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警，卻要9分鐘後才到場？屆時犯人早已逃逸，「在我一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察。」
游淑慧說，她進一步追查台北車站捷運警察隊當日的勤務安排，15至17時巡邏勤務和守望勤務各有2名員警負責，而下一班守望勤務則是在18至20時，這就造成17時至18時間出現勤務空白時段，「難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員！」
游淑慧無奈道，不知道為何會有1個小時的空白時段，也不清楚張文是否事先調查過勤務時間、了解勤務空窗；目前雙北共117個捷運站，由220名捷運警察、4個分隊來共同管轄，而從去年（2024）年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒，這些數據都意味著因捷運警察人力不足，影響即時應變時間，若想解決這個問題，根本之道還是中央要增加捷運警察的編制員額。
游淑慧直言，在現有人力下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃，才會讓尖峰重要時段及重要站體內，出現勤務人力空窗，而張文在捷運站內換裝、穿戴詭異，又在M7、M8之間閒晃，期間都沒有警察、保全出面了解，就連丟擲煙霧彈也沒人阻止，「這樣的作案過程，市民怎麼能不憂慮我們捷運維安系統的脆弱？」
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 15
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 23
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 44
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 49
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱
北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 226
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝
北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 30
影/又一個自稱「張文同夥」！作業員台中落網
在北捷、捷運中山站商圈共奪走3條人命的張文最後跳樓身亡，但目前台灣北中南陸續出現自稱他「同夥」的人，有位張姓男作業員上網po文暗示將在北捷板南線發動攻擊，三峽警方迅速查出他的位置，前往台中清水逮捕他。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 89
張文案追捕畫面曝光！警逆向衝百貨追捕「追到頂樓不制伏」 所長落淚還原真相：他們連槍都來不及領
從警方密錄器畫面可見，員警騎機車趕往誠品現場，途中從無線電得知張文持有利器，且已有民眾遭砍傷。現場百貨人潮騷動、民眾紛紛往出口逃離，警方不畏混亂，逆向衝上手扶梯試圖攔截嫌犯。嫌犯張文19日在台北市北捷及中山站外發動連續隨機攻擊事件，造成4死11傷震驚社會。根據...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見
[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7新頭殼 ・ 1 天前 ・ 29
余家昶挺身而出！相驗結果出爐...檢警悲悼「見義勇為」阻止傷亡擴大
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導北市19日發生震驚社會的隨機襲擊事件，造成包含兇嫌在內共4人死亡。首起案發地點位於台北車站M8出口，57歲的余家昶察覺現場...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
女山友獨攀火炎山墜崖 空拍尋獲倒臥陡峭山谷
苗栗縣 / 綜合報導 一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進入苗栗知名景點火炎山登山步道後就此失聯。警消獲報後展開大規模搜尋，地方搜救協會也利用空拍機協尋，發現曾姓女子困在陡峭的二段式山谷中，確認她是因為墜崖受困，但由於地勢陡峭險峻，搜救隊員不敢大意，利用架梯及繩索垂降，在昨(20)日深夜10點多成功接觸失聯女子，但人已經不幸死亡，後續將牠搬運下山後交由警方及家屬處理。深夜搜救隊員聚集在山腳下，整理好裝備著裝完成，挺進山區內救援。搜救隊員說：「慢慢走，可以走了，彼此速度對稱。」救援地點，位在苗栗知名景點火炎山，警消獲報，一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進到火炎山登山步道後就此失聯，由外籍看護通報失聯消息，警消展開大規模搜尋，當地救援協會也出動空拍機。搜救隊員說：「剛剛是看到這邊，有黑色的點。」來回尋找後終於在步道附近，一處極度隱蔽深達二段式的斷崖山谷中，發現失聯的曾姓女子身影，確定她墜崖受困，掌握到受困點之後，搜救隊員嘗試從山谷下方挺進，但因為地形極度險峻，加上絕壁斷崖阻擋搜救路線，讓救援難度增加許多，由於懸崖峭壁空勤直升機不易到達，現場地形惡劣風險高，但消防局特種搜救隊沒有放棄。漏夜進行搜救，直到深夜隊員們再次集結出動，這次利用架梯以及繩索垂降，跨越陡峭山壁，在晚間10點多成功接觸到受困的曾姓女子，但她已經明顯死亡，後續利用擔架將人運送下山，交由警方以及家屬處理，但詳細墜崖原因仍待警消持續釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
哀悼放飲料挨轟！ 連鎖飲料董事長鞠躬致歉落淚
台北市 / 綜合報導 台北車站及捷運中山站周邊，19日發生一起隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇。一名連鎖手搖飲董事長前往獻花哀悼，卻在花束旁放上自家飲料，疑似打廣告的行為，被網友罵翻，今(21)日下午，他們也特別召開記者會，鞠躬道歉。記者會上一度哽咽，董事長表示自己的不當行為，造成觀感不佳向大眾致歉，希望大家能再給他們機會。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2
「從縱火到砍人」張文3小時連續犯案 吳靜怡轟：蔣萬安別只會怪警察
即時中心／温芸萱報導北捷台北車站、中山商圈日前發生嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機砍人事件，釀成4死11傷，引發社會對治安的不安。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日在臉書痛批，嫌犯從下午縱火到晚間隨機砍人，長達三小時、同一人、相近場域連續犯案，台北市治安與維安系統卻全面失靈。她直指這是城市治理的重大疏漏，呼籲蔣萬安市府不要只怪警察，應正視風險控管、通報與跨局處整合失靈的問題。民視 ・ 1 天前 ・ 13
北捷隨機砍人現場搶命！父女檔醫師「身份曝光」 蔣萬安親赴台大醫致謝
台北市日前發生隨機攻擊事件，一名被害人遭兇手張文砍傷後，第一時間受到一對父女檔醫師聯手搶救，北市府受託已找到熱心救人的台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔，台北市長蔣萬安今（21日）下午赴台大向2名醫師致謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文闖頂樓想利用紙箱逃生？警還原現場曝「機率極低」 列4關鍵駁斥：過度揣測
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導27歲嫌犯張文19日接連在北捷台北車站、中山站一帶丟擲煙霧彈，持長刀隨機刺殺路人後，最終闖入誠品南西店墜樓不治，造成4人死...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北捷隨機砍人事件「模仿效應」？ 高雄一男子先縱火再揮刀遭制伏
[Newtalk新聞] 前天台北捷運才發生隨機砍人事件，全國民眾對公共安全高度警覺，不料今(21)日下午3時30分左右，高雄市鼓山區也發生一起嚴重危害公安事件。一名男子疑似先在壽山街一帶人行道縱火後離開現場，隨後竟手持約40公分長的西瓜刀，騎乘未懸掛車牌的機車且未配戴安全帽，再度返回火警地點，企圖對第一線救災人員施暴，行徑極為囂張，犯案手法與張文如出一轍，幸好在警消與民團合力下，犯嫌被制伏送辦，但令人擔心所謂的「模仿效應」是否已出現。 高雄市政府消防局鼓山消防分隊小隊長楊家昌、隊員林家慶、曾濬權、役男黃品祐，案發當時先行到場進行滅火與警戒作業，民力團體「中華戶外探險協會雲豹工作隊」亦依平時訓練，在周邊路口協助交通引導與現場管制，但隊員第一時間察覺該名男子行為異常，立即上前攔阻，嫌犯隨即揮舞刀械，意圖攻擊小隊長楊家昌，現場情勢一度失控。 所幸一旁有熱心男子臨危不亂，果斷以柔道「大外割」將嫌犯壓制在地，隨後高雄市政府警察局鼓山分局新濱派出所員警也迅速趕抵現場，立即噴灑辣椒水，並與民力團體及民眾合力制伏嫌犯，成功阻止一場可能的重大傷亡危機。 嫌犯落網後情緒仍相當激動、言語失控，警方隨即依法將新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6
捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
