張文使用「仿軍用級金屬煙霧手榴彈」網路650元買得到 殺傷力曝光

男子張文作案用的為生存遊戲玩家大多使用的「SG仿真版煙霧彈」。(記者劉慶侯攝自警方證物)

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北市警專案小組調查，犯下連續攻擊事件的死者張文，作案時使用的是仿軍用級金屬煙霧手榴彈(M18 SMOKE GRENADE)，簡稱為「SG仿真版煙霧彈」，大多是在生存遊戲中使用。國內有許多網路電商平台都可以購買得到，依各種型號以650元至900元即可購得。

警方表示，「SG仿真版煙霧彈」源自於「美國軍用級金屬煙霧手榴彈(M18 METAL SMOKE GRENADE)」，主要用於產生煙霧遮蔽視線或標記位置，成分多為化學發煙劑填充於金屬罐體中，並無直接殺傷設計。

主要成分常見六氯乙烷-鋅混合劑(HC煙霧劑)或氯酸鉀、乳糖與染料，填充於鋼製罐身中。白煙版本常含六氯乙烷、鋅與粒狀鋁，或紅磷、白磷產生五氧化二磷氣體。

在殺傷力評估方面，煙霧手榴彈非致命武器，主要無破片或高爆藥，設計目的為非殺傷性遮蔽。但煙霧粒子小於2.1μm可深入肺部，引起呼吸刺激、肺損傷或毒性，尤其在封閉空間高濃度暴露時，可能導致急性肺水腫或死亡。燃燒過程產生高溫，靠近彈體也可能造成燒傷。

因真實軍用級煙霧彈受管制，不得民間販售，台灣亦無合法通路。後來此類煙霧彈被生存遊戲玩家發現具有可玩性，可增加臨場感和刺激性，開始由業者加以變造後推廣販售，也被改稱為「仿真版SG煙霧彈(M18 SMOKE GRENADE )」，將可能造成的直接殺傷力和煙霧大為降低。

這些仿真版霧彈(如SG M18煙霧彈)在蝦皮、iGUN等店有售，價格約在650至900元區間。但如果使用的是加強版「不鏽鋼 M18 SG造型版」，殺傷力又變成不遜於軍用級版本，售價相對飆升至1680至2520元。賣家在販售時都會刻意強調非軍用級別，也禁對人使用，以規避法律風險。

值得注意的是，在19日發生男子張文連續攻擊殺人事件後，許多販賣生存遊戲煙霧彈的網路平台和電商，都立即將商品和網站關閉。然警方仍將追究張文購買來源和取得管道。

